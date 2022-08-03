Сбросил знакомого с балкона многоэтажки мужчина в Степногорске

В городе Степногорске Акмолинской области 36-летний местный житель в ходе пьяной посиделки избил своего собутыльника и сбросил его с балкона второго этажа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 716.kz.

3 августа в управление полиции Степногорска поступило сообщение о том, что мужчина, распивая спиртное, подрался с 57-летним местным жителем, а после скинул его с балкона второго этажа.

Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Степногорской городской больницы. В настоящее время его состояние стабильное.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался 36-летний житель Степногорска.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По результатам первичных следственных действий и показаний будет определена окончательная квалификация.