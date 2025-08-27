Сделать первый шаг

Закон и Порядок
12
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе прошел социальный эксперимент, направленный на повышение уровня осведомленности молодежи о вреде наркотических веществ и профилактику наркозависимости. Его инициаторами выступили сотрудники управления по противодействию наркопреступности областного департамента полиции совместно с Жамбылским центром психического здоровья и Молодежным ресурсным центром города Тараза. Такая межведомственная координация позволила объединить усилия правоохранительных органов, медицинских специалистов и молодежных активистов для решения важной социальной задачи.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, системная профилактика, открытость и доступность информации являются важнейшими элементами в борьбе с наркозависимостью. В рамках мероприятия молодым людям, которые по статистике составляют наибольшую группу риска, было предложено пройти наркоскрининг в здании Центра психического здоровья. Участники увидели весь алгоритм прохождения тестирования – от регистрации до получения результатов и убедились, что наркоскрининг – это быстро, доступно, безболезненно и конфиденциально.

Специалисты центра и представители полиции провели беседы, ответили на вопросы о последствиях употребления психоактивных веществ, об ответственности за хранение и распространение наркотиков, а также о доступных ресурсах помощи для тех, кто столкнулся с зависимостью. Следует отметить, что многие молодые люди хорошо осведомлены о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека. И это говорит о положительной динамике в сфере профилактической работы и просвещения.

Организаторы считают, что формат живого участия и возможность пройти тест помогают укрепить доверие и повысить интерес к профилактическим программам, ведь забота о здоровье начинается с простого шага – осознанного отношения к себе. И этот шаг может сделать каждый.

#наркотики #Тараз #профилактика #наркопреступления

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Прочная основа единства общества
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Свобода возможна лишь в правовом поле
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
В зоне особого контроля
В зоне ограниченных выбросов
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Прочная основа единства общества
Реакцию жителей на закладки проверили в СКО
150 млн тенге планировали потратить на вырубку несуществующ…
В Семее отменили конкурс на 150 млн тенге по вырубке несуще…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]