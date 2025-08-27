Как известно, системная профилактика, открытость и доступность информации являются важнейшими элементами в борьбе с наркозависимостью. В рамках мероприятия молодым людям, которые по статистике составляют наибольшую группу риска, было предложено пройти наркоскрининг в здании Центра психического здоровья. Участники увидели весь алгоритм прохождения тестирования – от регистрации до получения результатов и убедились, что наркоскрининг – это быстро, доступно, безболезненно и конфиденциально.

Специалисты центра и представители полиции провели беседы, ответили на вопросы о последствиях употребления психоактивных веществ, об ответственности за хранение и распространение наркотиков, а также о доступных ресурсах помощи для тех, кто столкнулся с зависимостью. Следует отметить, что многие молодые люди хорошо осведомлены о пагубном влиянии наркотических средств на организм человека. И это говорит о положительной динамике в сфере профилактической работы и просвещения.

Организаторы считают, что формат живого участия и возможность пройти тест помогают укрепить доверие и повысить интерес к профилактическим программам, ведь забота о здоровье начинается с простого шага – осознанного отношения к себе. И этот шаг может сделать каждый.