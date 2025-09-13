Секрет четы Мекебаевых – в уважении традиций

Мерейлі отбасы
2
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Крепкие традиции, взаимное уважение, творческие способности и увлечения – все это вновь демонстрировалось на областном этапе традиционного национального конкурса «Мерейлі отбасы». На протяжении многих лет состязание помогает раскрыть настоящие семейные ценности. В этом году в регионе на участие в районных этапах респуб­ликанского конкурса было подано около сотни заявок. И каждая семья – гордость своей малой родины.

фото из архива семьи

На областном этапе за победу боролись лучшие из них. По решению жюри третье место заняла семья Хамзиных из Бурабайского района. Вторыми стали Червяковы из Аккольского района. Первое место заслуженно получила семья Самалхан Зұлқажап из города Косшы.

А главный триумфатор – семья Мекебаевых из Целиноградского района. Именно она стала обладателем Гран-при и будет представлять Акмолинскую область на респуб­ликанском уровне. Совсем скоро, накануне Дня Республики, история семьи прозвучит на всю страну как символ крепкой любви, поддержки и истинных человеческих ценностей.

Супруги Бакытбек и Назгуль Мекебаевы – педагоги общеобразовательной школы села Жанаесиль Целиноградского района. На собственном примере они показали, что такое настоящее единение и сплоченность. Их дом – это место, где царят тепло и забота, стремление к знаниям, росту и развитию.

Бакытбек Мекебайулы – учитель казахского языка и литературы, пропагандирует ценности национального воспитания. Более 12 лет он проработал заместителем директора школы по воспитательной работе.

Его супруга Назгуль Кызыркызы – педагог-исследователь, педагог-новатор, магистр педагогических наук, она щедро делится с детьми своим опытом.

В семье подрастают трое детей. Старший сын, семиклассник ­Ибрагим, учится в школе-лицее для одаренных детей в Астане. Средний Шакарим – ученик 6-го класса, дочь Айбиби ходит в детский сад.

Это большая и дружная семья. С ними живет их дедушка Мекебай Какенулы – человек творческий, известный в округе акын, певец, писатель. Он автор трех книг: «Көңіл – көл дария», «Әкелер ізімен», «Шежіре», а также победитель конкурса аксакалов «Батағой». Аксакал с рано ушедшей супругой воспитали девять детей. Сегодня у него 30 внуков и 3 правнука.

Вся большая и дружная семья ­Мекебаевых придерживается нацио­нальных обычаев, чтит и хранит их, передает из поколения в поколение. Именно в такой атмосфере формируются сильные личности и крепкие семейные узы, уверены они.

Семья для Мекебаевых – это не просто крепкие родственные связи. Это их мир, основанный на доверии, заботе и поддержке, стремлении к знаниям. Старшие всегда пример и образец для младших.

Как отметил Бакытбек Мекебаев, уважение к старшим и забота о младших – незыблемый принцип семьи. И взрослые, и дети воспитываются в духе национальных традиций, идущих издревле. Благодаря этому в доме царят любовь, уважение и согласие, на которых строится семейное благополучие.

Своим примером семья Мекебае­вых вдохновляет других узнавать свои корни, уважать традиции и культуру предков, потому что это основа, на которой формируется личность ребенка.

Особое место в семье занимает воспитание мальчиков. Так, их обязательно обучают верховой езде с раннего возраста, ведь это символ становления и самостоятельности. Посадить мальчика на коня – значит признать его готовность взять на себя первые обязанности, ответственность за свои поступки. Так он учится держать равновесие сначала в седле, а в будущем – и в жизни.

История семьи Мекебаевых – пример того, как, сохраняя верность национальным ценностям, можно воспитать достойное поколение, которое чтит прошлое и уверенно смотрит в будущее.

#конкурс #День семьи #Мерейлі отбасы #Мекебаевы

Популярное

Все
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Завтра – День семьи
Мир и будущее – через право
Всем кофе!
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Дорога, которой практически нет
Заплыв с телохранителями
Футбол – на коммерческие рельсы
В приоритете – доступность и качество
Важная повестка дня
Продукты исламского финансирования уже начали работать
Обсуждены вопросы безопасности
Кластеризация: казахстанский опыт
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
Новым премьером Таиланда стал миллиардер Анутхин Чанвиракун
Жатва на юге вышла на финишную прямую
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SMS с рекламой казино и азартных игр
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Решить квартирный вопрос
Технологии для удобства жизни
Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO
Вопреки капризам природы
Жемчужина национального искусства
Вышел тизер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
В Атбасаре осужден врач, выманивший у пациентки 1,5 млн тенге
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]