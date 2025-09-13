На областном этапе за победу боролись лучшие из них. По решению жюри третье место заняла семья Хамзиных из Бурабайского района. Вторыми стали Червяковы из Аккольского района. Первое место заслуженно получила семья Самалхан Зұлқажап из города Косшы.

А главный триумфатор – семья Мекебаевых из Целиноградского района. Именно она стала обладателем Гран-при и будет представлять Акмолинскую область на респуб­ликанском уровне. Совсем скоро, накануне Дня Республики, история семьи прозвучит на всю страну как символ крепкой любви, поддержки и истинных человеческих ценностей.

Супруги Бакытбек и Назгуль Мекебаевы – педагоги общеобразовательной школы села Жанаесиль Целиноградского района. На собственном примере они показали, что такое настоящее единение и сплоченность. Их дом – это место, где царят тепло и забота, стремление к знаниям, росту и развитию.

Бакытбек Мекебайулы – учитель казахского языка и литературы, пропагандирует ценности национального воспитания. Более 12 лет он проработал заместителем директора школы по воспитательной работе.

Его супруга Назгуль Кызыркызы – педагог-исследователь, педагог-новатор, магистр педагогических наук, она щедро делится с детьми своим опытом.

В семье подрастают трое детей. Старший сын, семиклассник ­Ибрагим, учится в школе-лицее для одаренных детей в Астане. Средний Шакарим – ученик 6-го класса, дочь Айбиби ходит в детский сад.

Это большая и дружная семья. С ними живет их дедушка Мекебай Какенулы – человек творческий, известный в округе акын, певец, писатель. Он автор трех книг: «Көңіл – көл дария», «Әкелер ізімен», «Шежіре», а также победитель конкурса аксакалов «Батағой». Аксакал с рано ушедшей супругой воспитали девять детей. Сегодня у него 30 внуков и 3 правнука.

Вся большая и дружная семья ­Мекебаевых придерживается нацио­нальных обычаев, чтит и хранит их, передает из поколения в поколение. Именно в такой атмосфере формируются сильные личности и крепкие семейные узы, уверены они.

Семья для Мекебаевых – это не просто крепкие родственные связи. Это их мир, основанный на доверии, заботе и поддержке, стремлении к знаниям. Старшие всегда пример и образец для младших.

Как отметил Бакытбек Мекебаев, уважение к старшим и забота о младших – незыблемый принцип семьи. И взрослые, и дети воспитываются в духе национальных традиций, идущих издревле. Благодаря этому в доме царят любовь, уважение и согласие, на которых строится семейное благополучие.

Своим примером семья Мекебае­вых вдохновляет других узнавать свои корни, уважать традиции и культуру предков, потому что это основа, на которой формируется личность ребенка.

Особое место в семье занимает воспитание мальчиков. Так, их обязательно обучают верховой езде с раннего возраста, ведь это символ становления и самостоятельности. Посадить мальчика на коня – значит признать его готовность взять на себя первые обязанности, ответственность за свои поступки. Так он учится держать равновесие сначала в седле, а в будущем – и в жизни.

История семьи Мекебаевых – пример того, как, сохраняя верность национальным ценностям, можно воспитать достойное поколение, которое чтит прошлое и уверенно смотрит в будущее.