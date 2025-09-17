Может показаться невероятным, но девять детей одной семьи сделали одинаковый выбор и пошли по стопам своих родителей. «Интерес к педагогике передался нам по крови отца и с молоком матери», – говорят сегодня они.

Эта история началась в 1970 году, когда молодая супружеская пара Абдыкамал и ­Улбосын Дуйсебаевых, получив дипломы учителей ­казахского языка и литературы, вместе начали свой трудовой путь в школе аула Томенарык Кызыл­ординской области. Позднее за доблестный труд они были удостоены звания заслуженных учителей КазССР. Но надо сказать, что династия педагогов зародилась гораздо раньше, когда отец Улбосын-апай Абен ­Шеримбетов пос­ле окончания рабфака в Ташкенте в 1934 году был назначен первым директором нынешней школы им. К. Сатпаева в Мактааральском райо­не Туркестанской области.

Улбосын-апай рассказывает, что школе они отдали более сорока лет, воспитали девять детей, вели большое хозяйство, и еще она находила время на общественную работу. Дваж­ды земляки избирали ее депутатом районного Совета народных депутатов. На вопрос о том, как она успевала выполнять столько дел, женщина отвечает, что опорой и поддержкой для нее всегда были родители мужа. Она с большой благодарностью вспоминает свою свекровь, которая наравне с ними занималась воспитанием их детей.

Глава семейства Абдыкамал-аға был не просто учителем, но и человеком, увлеченным поэзией и литературой, автором четырех книг. Он сумел привить детям любовь к знаниям и литературе, что стало фундаментом для воспитания и личностного становления.

В ауле всегда приходилось много трудиться, но в их доме всегда находилось время для литературы, музыки и спорта. Особое мес­то в жизни занимали книги. В селе не было книжного магазина, и отец, приезжая из командировок, обязательно привозил домой новые издания прямо из типографий. В семье собрали большую библиотеку. Дети с детства были знакомы с поэзией Абая, Мукагали Макатаева, Туманбая Молдагалиева, Мухтара Шаханова, с произведениями классиков русской и зарубежной литературы. Вечера часто проходили за чтением и обсуждением прочитанных книг, которые стали настоящими друзьями на всю жизнь.

В этой семье царила творческая атмосфера. Как вспоминает одна из дочерей – Улбазар, каждую субботу дети устраивали домашние концерты. Их инициатором была Улбосын-апай. Дети заранее дружно готовились к ним, составляли программу: читали стихи любимых поэтов, исполняли песни. Больше всего они любили ставить сценки, как в юмористической программе «Тамаша». Сегодня с высоты своего возраста и педагогического опыта Улбазар полагает, что это было не просто развлечением, а имело глубокий воспитательный смысл. Их мама направляла в правильное русло энергию детей, развивала их творческие способности, так они росли открытыми и общительными.

Немаловажно, что родители приучили детей и к спорту. В свободное время они играли в волейбол, баскетбол, но больше всего любили шахматы. Именно эта игра стала семейным увлечением.

– Мы с детства видели, как наш папа, его братишки, мама, тети собирались за шахматной доской. Игры затягивались до ночи, а мы болели за родителей. С пяти-шести лет они учили нас играть в шахматы и, несмотря на занятость, находили время, чтобы сразиться с нами. Самых больших успехов добился наш младший братишка Агадил, который стал мастером спорта, – рассказывает Улбазар.

К слову, в этом году Агадил Дуйсебаев стал и одним из победителей открытого шахматного кубка Senat Open 2025. А в семье до сих пор устраиваются шахматные турниры, в которые вовлечены уже внуки и правнуки.

Улбосын-апай вспоминает, что воспитание в большой семье было делом общим: старшие помогали младшим, все жили в атмосфере взаимопомощи и уважения. По ее словам, каж­дая дочь занимает особое место в ее серд­це. У каждой свой характер и свои наклоннос­ти, которые они распознавали с детства и направляли их.

К примеру, старшая дочь Бахытжамал с юности увлекается поэзией, пишет стихи, она преподает казахский язык и литературу. Вторая дочь Сауле стала учителем труда и технологий. Она мастер на все руки, прекрас­но шьет традиционные казахские изделия, умеет работать с войлоком. Не случайно она стала победителем республиканского конкурса народных ремесел. Улбосын-апай считает, что талант рукодельницы она унаследовала от бабушки по отцовской линии, которая славилась своим мастерством.

Сегодня у девяти детей Дуйсебаевых есть свои семьи, дети и внуки. Всего у Улбосын-апай 25 внуков и 10 правнуков.

– Мы счастливы, что наша мама рядом с нами, – говорят дети. – Сегодня она пожинает плоды своего труда. К ней часто приходят бывшие ученики, благодарят за знания и воспитание. Это и есть настоящая награда за труд.

Дети Дуйсебаевых с теплотой вспоминают счастливое детство и говорят, что нашли свое место в жизни благодаря воспитанию родителей, их честности, порядочности и трудолюбию.

– Нам никто не навязывал профессию педагога. Каждый сделал свой выбор сам. Мы видели, с какой любовью и ответственнос­тью родители относились к своей работе, готовились к урокам поздними вечерами. Учитель – самая благородная профессия, которая открывает детям дорогу в жизнь. Мы захотели продолжить дело родителей, – признаются они.

Сегодня внуки и даже правнуки Дуйсебае­вых тоже выбирают профессию педагога: среди них есть учителя-логопеды, биологи, будущие преподаватели информатики.