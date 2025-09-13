Уже несколько ее поколений связало свою судьбу с железной дорогой. Начало доброй традиции было положено Кумысханом Бектасовым, который посвятил сфере железнодорожных перевозок 44 года. То было сложное время, и труд каждого высоко ценился. Глава семьи работал с полной самоотдачей, на совесть, за что не раз отмечался как один из лучших сотрудников, был награжден нагрудным знаком «Почетный железнодорожник».

По словам его супруги Улмекен Бектасовой, уроженки аула Жамбас Тюлькубасского района Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области, работа ему очень нравилась и была чем-то большим, чем просто способом заработка. Железная дорога доставляла ему настоящее удовольствие и радость, здесь ему никогда не приходилось скучать.

– К сожалению, сегодня его с нами нет, в 2009 году он покинул этот мир... Но искренняя любовь к поездам, заложенная нами, живет в семье по сей день, – говорит Улмекен Бектасова, которая пришла в железнодорожную отрасль несколько позже и отдала ей 25 лет. Сейчас она на заслуженном отдыхе, занимается домашними делами и воспитанием внуков и правнуков, которым, как когда-то своим детям, нередко рассказывает о своей работе электромонтера на Жамбылской дистанции сигнализации и связи.

Пример Бектасовых-старших вдохновил и других членов семьи. Все их дети – двое сыновей и три дочери – решили продолжить профессиональный родительский путь. И сегодня их планы зависят от расписания поездов.

Старший сын Бауыржан в настоящее время работает главным специалистом по промышленной безопасности в Жамбылском филиале ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». За высокий профессионализм, мастерство и вклад в развитие отрасли в 2022-м он награжден юбилейной медалью Национальной компании «Қазақстан темір жолы» – 25 лет», а двумя годами позже ему присвоено звание «Лучший по профессии».

Старшая дочь Гульнар до 2015 года занимала должность электромеханика на Жамбылской дистанции сигнализации и связи. Проработав на железной дороге 29 лет, сегодня находится на пенсии.

Второй сын Сугур стал начальником производственного участка Жамбылской дистанции сигнализации и связи АО «НК «Қазақстан темір жолы». За свои успехи в 2019 году отмечен ведомственной медалью «Үздік маман», а в 2022-м – нагрудным знаком «Адал еңбегі үшін».

Средняя дочь Толганай работает диспетчером поездов Акмолинской магистральной системы национальной железнодорожной компании. Самая младшая Асем, как и ее мама, решила попробовать себя в роли электромонтера на Жамбылской дистанции сигнализации и связи.

История династии Бектасовых – часть летописи нашей страны, а железная дорога стала для них символом развития и движения вперед.

Интересно и то, что трое детей создали свои семьи с представителями этой же сферы. Так, Гульназ Бектасова, супруга Бауыр­жана, работает оператором видеонаблюдения на вокзале города Тараза. Берик Сембиев, муж Гульнар, с 1984 по 2015 год был электромонтером Жамбылской дистанции сигнализации и связи, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. А супруга Сугура, Амина Аширова – грузополучатель станции Тараз в Жамбылском филиале ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Третьим поколением железнодорожников стали внуки – Жайдар Кумысхан и ­Абилкайыр Дуйсебек. Первый работает дис­петчером связи Жамбылской дистанции сигнализации и связи национальной компании, а второй – машинист электровоза частной грузовой компании Dar Rail. Для них железнодорожные станции стали второй школой жизни. Они знали: представители старшего поколения трудились ради общей цели, которая требует точности, дисциплины и настоящей ответственности.

По словам Улмекен Бектасовой, для нее железная дорога – это свое­го рода ритм жизни. Каждый отправленный поезд, каждая встреча на перроне – часть семейной истории. И сегодня, оглядываясь назад, женщина может с гордос­тью сказать: все они стали частью большого коллектива, который сое­диняет города, сердца и судьбы, помогает осуществлять перевозку пассажиров и доставку грузов.

Вот уже десятилетия фамилия Бектасовых звучит на жамбылских станциях с уважением: отец с матерью передали любовь к профессии сыновьям и дочерям, а те в свою очередь – своим детям. Так и сложилась династия железнодорожников, для которых работа на железной дороге стала настоящим делом чести.