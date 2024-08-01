53 казахстанских посёлка перейдут на цифровое эфирное телерадиовещание

Цифровизация , Технологии
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С 1 сентября Казахстан продолжит поэтапный переход на цифровое эфирное телерадиовещание (ЦЭТВ). На этот раз в список попадают частично населенные пункты Восточно-Казахстанской, Абайской и Атырауской областей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровое телевидение нового поколения обеспечивает высокую скорость передачи сигнала и открывает перед зрителями множество новых возможностей. Теперь пользователи смогут наслаждаться большим количеством каналов, улучшенным качеством картинки и звука, мультимедийными приложениями, радио, электронной программой передач, выбором языка субтитров и многими другими инновациями.

В отличие от аналогового телевидения, цифровой сигнал устойчив к помехам и передается зрителям без шумов и искажений даже в самых отдаленных населенных пунктах. Это означает, что жители этих регионов смогут забыть о перебоях и низком качестве изображения и звука.

Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в развитии телевидения в Казахстане. Цифровизация позволяет принимать большее количество телеканалов в малых населенных пунктах — до 15 каналов, в отличие от 2-3 каналов в аналоговом формате. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов. При этом значительно сокращается потребление электроэнергии, необходимой для их передачи.

Этот шаг является частью общей стратегии цифровизации страны, направленной на повышение качества жизни и информационной доступности для всех граждан.

Cписок населенных пунктов, которые будут отключены от аналогового телевидения и перейдут на цифровое эфирное телевидение

Наименование области

Наименование района

Наименование

населенного пункта

1

Абай

Аягозский

село Копа

2

Абай

Аягозский

село Каракум

3

Абай

Аягозский

село Актогай

4

Абай

Аягозский

село Жузагаш

5

Абай

Аягозский

село Тансык

6

Абай

Аягозский

село Тарлаулы

7

Абай

Аягозский

село Акбулак

8

Абай

Аягозский

село Айгыз

9

Абай

Аягозский

село Оркен

10

Абай

Аксуатский

село Уштобе

11

Абай

Маканчинский

село Акшокы

12

Абай

Урджарский

село Сегизбай

13

Атырауская

Индерский

село Курылыс

14

Атырауская

Индерский

село Кызылжар

15

Атырауская

Индерский

село Орлик

16

Атырауская

Индерский

село Коктогай

17

Атырауская

Кзылкогинский

село Коныраулы

18

Атырауская

Кзылкогинский

село Мукур

19

Атырауская

Махамбетский

село Отешкали Атамбаева

20

Атырауская

Махамбетский

село Актогай

21

Атырауская

Махамбетский

село Коздикора

22

Атырауская

Махамбетский

село Акжайык

23

Атырауская

Махамбетский

село Махамбет

24

Атырауская

Махамбетский

село Ортакшыл

25

Атырауская

Махамбетский

село Сарытогай

26

Атырауская

Махамбетский

село Тандай

27

Атырауская

Махамбетский

село Есбол

28

Атырауская

Махамбетский

село Жалгансай

29

Атырауская

Махамбетский

село Кенорис

30

Атырауская

Махамбетский

село Бала Ораза

31

Атырауская

Курмангазинский

село Курмангазы

32

Атырауская

Курмангазинский

село Жамбыл

33

Атырауская

Курмангазинский

село Караколь

34

Атырауская

Курмангазинский

село Даулет

35

Атырауская

Курмангазинский

село Алга

36

Атырауская

Курмангазинский

село Кокарна

37

Атырауская

Курмангазинский

разъезд Афанасьева

38

Атырауская

Курмангазинский

село Hуржау

39

Атырауская

Курмангазинский

село Орлы

40

Атырауская

Курмангазинский

село Тениз

41

Атырауская

Курмангазинский

село Хиуаз

42

Атырауская

Курмангазинский

село Акколь

43

Атырауская

Курмангазинский

село Жумекен

44

Атырауская

Курмангазинский

село Даулеткерей

45

Атырауская

Курмангазинский

село Каспий

46

Атырауская

Курмангазинский

село Иманово

47

Атырауская

Курмангазинский

село Кадырка

48

Атырауская

Курмангазинский

село Кумаргали

49

Атырауская

Курмангазинский

село Шайхы

50

Атырауская

Курмангазинский

село Шестой

51

Восточно-Казахстанская

Тарбагатайский

село Сарыолен

52

Восточно-Казахстанская

Тарбагатайский

село Жанаауыл

53

Восточно-Казахстанская

Тарбагатайский

село Жанаталап

 

#цифровизация #радио #ТВ #сёла

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