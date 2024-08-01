53 казахстанских посёлка перейдут на цифровое эфирное телерадиовещание

С 1 сентября Казахстан продолжит поэтапный переход на цифровое эфирное телерадиовещание (ЦЭТВ). На этот раз в список попадают частично населенные пункты Восточно-Казахстанской, Абайской и Атырауской областей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровое телевидение нового поколения обеспечивает высокую скорость передачи сигнала и открывает перед зрителями множество новых возможностей. Теперь пользователи смогут наслаждаться большим количеством каналов, улучшенным качеством картинки и звука, мультимедийными приложениями, радио, электронной программой передач, выбором языка субтитров и многими другими инновациями.

В отличие от аналогового телевидения, цифровой сигнал устойчив к помехам и передается зрителям без шумов и искажений даже в самых отдаленных населенных пунктах. Это означает, что жители этих регионов смогут забыть о перебоях и низком качестве изображения и звука.

Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в развитии телевидения в Казахстане. Цифровизация позволяет принимать большее количество телеканалов в малых населенных пунктах — до 15 каналов, в отличие от 2-3 каналов в аналоговом формате. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов. При этом значительно сокращается потребление электроэнергии, необходимой для их передачи.

Этот шаг является частью общей стратегии цифровизации страны, направленной на повышение качества жизни и информационной доступности для всех граждан.

Cписок населенных пунктов, которые будут отключены от аналогового телевидения и перейдут на цифровое эфирное телевидение