Проверяющие выяснили, что на протяжении последних десяти лет жильцы двух много­квартирных домов испытывают острую нехватку газо- и теплоснабжения. Каждую зиму мерз­нущие сельчане вынуждены обог­ревать квартиры углем, нарушая требования противопожарной безопасности.

Как сообщила на днях пресс-служба областной прокуратуры, по итогам проверки на основании акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель акима района и руководитель районного отдела жилищных отношений.

К слову, нынешний отопительный сезон сельчане впервые проводят с горячими батареями: стараниями прокуроров на площадке рядом с их домами построена и введена в эксплуатацию котельная, работающая на газе.

Тем временем прокуратура Конаева проведет проверку затянувшегося спора между местными жителями на предмет принадлежности водопровода протяженностью 3,6 км. Как утверждают члены потребительского садоводческого кооператива «Капшагай-Алтын Алма», еще в 1998 году они проложили данный объект за собственный счет и с тех пор пользовались им для своих нужд.

По словам граждан, позже водопроводные сети перешли на баланс третьих лиц, в результате чего были нарушены имущественные права дачников. Прокуроры пообещали взять ситуацию на контроль, изучить все обстоя­тельства дела. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.