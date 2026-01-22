Сельчан обеспечили теплом ЖКХ 22 января 2026 г. 4:30 5 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области После поступления жалоб от местных жителей прокуратура Уйгурского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства в селе Чунджа. скриншот видео прокуратуры Алматинской области Проверяющие выяснили, что на протяжении последних десяти лет жильцы двух многоквартирных домов испытывают острую нехватку газо- и теплоснабжения. Каждую зиму мерзнущие сельчане вынуждены обогревать квартиры углем, нарушая требования противопожарной безопасности. Как сообщила на днях пресс-служба областной прокуратуры, по итогам проверки на основании акта прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель акима района и руководитель районного отдела жилищных отношений. К слову, нынешний отопительный сезон сельчане впервые проводят с горячими батареями: стараниями прокуроров на площадке рядом с их домами построена и введена в эксплуатацию котельная, работающая на газе. Тем временем прокуратура Конаева проведет проверку затянувшегося спора между местными жителями на предмет принадлежности водопровода протяженностью 3,6 км. Как утверждают члены потребительского садоводческого кооператива «Капшагай-Алтын Алма», еще в 1998 году они проложили данный объект за собственный счет и с тех пор пользовались им для своих нужд. По словам граждан, позже водопроводные сети перешли на баланс третьих лиц, в результате чего были нарушены имущественные права дачников. Прокуроры пообещали взять ситуацию на контроль, изучить все обстоятельства дела. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования. #село #ЖКХ #Чунджа #жилищное законодательство