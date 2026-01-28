Покупатели смогут приобрести мясо, овощи и фрукты напрямую у аграриев, без лишних наценок и посредников
В столице 31 января и 1 февраля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 31 января и 1 февраля с 10:00 утра до 19:00 часов вечера в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.