Сельхозпродукция от фермеров: астанчан приглашают на очередную ярмарку выходного дня

Столица
13
Дана Аменова
специальный корреспондент

Покупатели смогут приобрести мясо, овощи и фрукты напрямую у аграриев, без лишних наценок и посредников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 31 января и 1 февраля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 31 января и 1 февраля с 10:00 утра до 19:00 часов вечера в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

 

#Астана #акимат #фермеры #продукция #сельхозярмарка

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Малыш получил шанс на жизнь
О доверии и понимании
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Нелегальные «подарки»
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Диалог на языке символов
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Корь в Астане: большинство заболевших детей не прошли вакци…
Робот-собака патрулирует ТРЦ Астаны
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили му…
Астанчан приглашают принять участие в массовых лыжных гонках

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]