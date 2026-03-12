фото Куандыка Тулемисова, фото автора

За последние три года фонд, созданный по поручению Главы государства, реализовал в регионе семь благотворительных проектов и программ в сфере образования на общую сумму 5,5 млрд тенге.

По словам официального представителя и руководителя Центра координации программ и проектов фонда Чингиза Шарапиева, в рамках развития потенциала опорных школ модернизировали материально-техническую базу 12 учебных учреждений на сумму 2,9 млрд тенге. Современное оборудование получили школы во всех районных центрах области.

Кроме того, в рамках проекта «Развитие потенциала малокомплектных школ с использованием цифровых технологий» на средства фонда обновили оснащение еще 134 школ региона. В них появились современные кабинеты для онлайн-обучения, робототехники и естественно-научных дисциплин – это возможности, которые раньше были редкостью для сельских школ.

– Перед нами стояла задача создать равные возможности для получения качественного образования независимо от места проживания ребенка. Проекты по развитию опорных и малокомплектных школ позволили не только обновить материально-техническую базу, но и выстроить эффективную систему взаимодействия между школами, внедрить цифровые технологии и повысить качество преподавания, – подчеркнул Чингиз Шарапиев.

Школа № 1 в селе Мартук – одна из первых, демонстрирующих результаты работы фонда. Она входит в число двенадцати опорных школ региона. Два года назад учебному учреждению выделили около 250 млн тенге на модернизацию почти тридцати кабинетов и создание новых образовательных пространств: арт-студии, STEM-лаборатории, телестудии и кабинета робототехники.

Директор школы Динара Каржауова отмечает, что благодаря современному оснащению учебный процесс стал более практико-ориентированным. Ученики не ограничиваются теорией, а работают над собственными проектами, осваивают программирование, знакомятся с инженерными навыками и развивают творческие способности. Школа стала более востребованной, так как родители чаще выбирают ее для обучения своих детей.

Обычная школьная библиотека превратилась здесь в медиацентр, а сельские учащиеся получили доступ к современным цифровым образовательным ресурсам. Находясь в читальном зале, они могут заниматься по электронным учебникам, работать с энциклопедиями и справочными материалами, готовить проекты и использовать интерактивные пособия, расширяя свои знания и развивая навыки самостоятельного обучения. Для этого в медиацентре установили новые компьютеры и оборудование для работы с учебными материалами.

В телестудии, оснащенной камерами, микрофонами, освещением и компьютерами с программами для монтажа, школьники учатся создавать новостные сюжеты, работать с видео- и аудиоматериалами. Так, девятиклассница Аякоз Оралбаева, посещая занятия в студии, уже задумывается о профессии журналиста.

Большой интерес у школьников вызывает и кабинет робототехники. Здесь они собирают и программируют роботов, создают собственные проекты. Например, семиклассник Арман Сагидулла разработал прототип умной трости для слабовидящих.

– Здесь я понял, что смогу реа­лизовать любые идеи и делать вещи, которые реально помогают людям. Сегодня это будет трость, а завтра – какая-нибудь умная система для помощи людям с ограниченными возможностями, она будет облегчать их жизнь каждый день, – планирует Арман.

– Работа в кабинете помогает детям не только осваивать технические навыки, но и развивать командное мышление, креативность и умение решать практические задачи, – добавляет директор учебного учреж­дения.

Наряду с техническими нап­равлениями в школе уделяют внимание развитию творческих способностей: для этого есть кабинеты арт-терапии, труда и музыки.

Развитие опорной школы положительно сказалось на сотрудничестве с малокомплект­ными учебными учреждениями. Учителя проводят совместные онлайн-уроки, участвуют в семинарах и мастер-классах, организованных преподавателями Назарбаев Интеллектуальной школы области. Благодаря такому взаимодействию повысились успеваемость и вовлеченность учеников малокомплектных школ, а учебный процесс стал более разнообразным.

Фонд «Қазақстан халқына» также обновил четыре школы для детей с особыми образовательными потребностями, вложив в их оснащение более 108 млн тенге. В областной специальной коррекционной школе на 28 млн тенге модернизировали мастерские и кабинеты психолога, логопеда, музыки. Здесь учатся 309 ребят. Директор школы Дина Трумова отметила, что обновления поз­волили создать современные условия для обучения и развития детей. Новые кабинеты и мастерские помогают школьникам активнее участвовать в учебном и творческом процессе, развивать самостоятельность и социализироваться.

Особое внимание педагоги стараются уделять практическим навыкам. К примеру, швейная и слесарная мастерские получили современные станки и швейные машинки, комплекты настоящих инст­рументов и швейных принадлежностей. Ребят учат мастерить деревянные изделия, шить, вышивать, помогают развивать навыки, которые могут пригодиться им в жизни. Педагоги говорят, что финансовая поддержка фонда позволила соз­дать среду, где каждый ученик теперь сможет раскрыть свои способности и почувствовать себя полноценным участником образовательного процесса.

Чингиз Шарапиев также добавляет, что значительную поддержку фонда имеют и студенты местных вузов. Для них фонд открыл доступ к платформе Coursera: 1 448 учащихся Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова получили лицензии на казахском языке на сумму 64 млн тенге. Кроме того, за четыре года 121 молодой человек из социально уязвимых семей области стал обладателем образовательного гранта.

Эти меры помогают молодым людям приобретать знания и развивать навыки, необходимые для будущей профессии, а также создают равные возможности для получения качественного образования независимо от социального положения.