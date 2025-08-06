Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Исторический памятник, расположенный в Амангельдинском районе Костанайской области, включили в Международную книгу рекордов World Book of Records, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Сертификат, подтверждающий уникальность, зарегистрировали за объектом «Стена национальной памяти: Великие личности Великой степи». В этом комплексе собрано больше 200 капсул с землей с мест захоронения предков казахского народа, которые проживали по всему миру.

Искать следы выдающихся предков местный предприниматель Сапар Искаков начал 10 лет назад: организовал научную экспедицию и объехал четыре континента.

- Побывали в 46 странах мира. Из них в 42 странах я нашёл следы наших предков. Это люди очень известные, знаменитые, которые оставили большой след в истории этих стран. Мы взяли с мест захоронения наших предков землю, заложили в капсулу, и мы эту стену построили, - рассказал автор и спонсор проекта «Стена национальной памяти: Великие личности Великой степи» Сапар Искаков.

Стена национальной памяти включает в себя две сотни капсул. Их историческая хронология, по оценкам экспертов Международной книги рекордов, насчитывает 2 600 лет.

- Аналога такому комплексу нет. Здесь десятки правителей, крупнейшие государственные личности, полководцы, есть очень серьёзные учёные. Захоронения, откуда эти капсулы взяты, не просто замаркированы в строгом соответствии с архивными требованиями. Мы подали в МИД определённый запрос, убедились, - отмечает офицер дивизиона регистрации по странам Азии и Африки мировых рекордов Куандык Кудайбергенов.

Исторический памятник, вошедший в Международную книгу рекордов, построили в селе Амангельды в туристическом комплексе «Тәж Торғай». Как отметил заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов, в регионе ведутся работы по реализации поручений Главы государства в сфере развития туризма.

- Внесение этого объекта в Международную книгу рекордов показывает международному сообществу, что народ Казахстана с уважением относится к прошлому и оставляет молодому поколению богатое наследие. Это не просто исторический памятник, это мост между прошлым и будущим, - подчеркнул заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов.

Развивать туристическую привлекательность Амангельдинского района меценаты намерены и дальше. Для этого собирают документы и материалы на внесение Торгайских геоглифов в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.