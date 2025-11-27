Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Урджарского района установила, что бывший аким сельского округа похитила более 500 тысяч тенге, выделенных на общественные работы, сообщает Kazpravda.kz

«По приговору суда бывшего акима осудили по статье 190 УК РК («Мошенничество») к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор вступил в законную силу. Ущерб государству полностью возмещен», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что прокуратура области Абай продолжит последовательно обеспечивать неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и принимать меры по защите интересов государства и общества.