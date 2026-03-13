Сегодня в Астане на заседании Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» Государственный советник Ерлан Карин акцентировал внимание на важности предстоящего референдума и философии нового Основного закона. Он отметил, что национальное единство и доверие народа являются главной движущей силой реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Государственный советник начал свое выступление с определения высокой значимости служения единству страны.

«Три года назад на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства подчеркнул: «Служение укреплению единства страны – это самое ответственное и благородное дело». Я постоянно цитирую эти слова Президента на различных встречах. Быть в единстве и служить единству – высшее благо, так как результаты сплоченной работы всегда более масштабны», – отметил Ерлан Карин.

Он подчеркнул всенародный характер конституционной реформы, отметив, что новый Основной закон прошел длительное и всестороннее обсуждение.

«Конституционная реформа, которая прорабатывалась более семи месяцев, является свидетельством общественной солидарности и сплоченности народа. В разработке нового Основного закона приняли участие тысячи людей. Поэтому я уверен, что обновленная Конституция будет иметь созидательное и судьбоносное значение для нашей страны», – сказал Ерлан Карин.

Государственный советник рассказал об итогах встреч в регионах, отметив искренний интерес граждан к реформам и их доверие Главе государства.

«Большинство наших граждан поддерживают новую Конституцию. В основе этой поддержки лежит доверие к Главе государства и инициированным им преобразованиям. Без доверия народа начинать реформы было бы крайне сложно. Именно поддержка населения дает нам силы для проведения таких системных изменений», – заявил он.

Вместе с тем Ерлан Карин затронул вопрос плюрализма мнений в обществе.

«Сегодня каждый гражданин нашей страны имеет право свободно выражать свои мысли и мнение. Поэтому происходящие изменения кто-то поддерживает, кто-то критикует, а кто-то задает вопросы. Это признак открытого общества, к созданию которого мы стремимся. Однако понимают ли те, кто критикует, что они порой выступают против норм, направленных на защиту национальной идентичности, территориальной целостности и традиционных ценностей?», – задался вопросом он.

По словам Ерлана Карина, главная миссия новой Конституции – защита прав каждого казахстанца, независимо от его политических взглядов.

«В конечном итоге новая Конституция будет одинаково защищать и предоставлять равные гарантии всем: и тем, кто ее поддержал, и тем, кто сомневался. Если завтра наш гражданин окажется в трудной ситуации, в любой точке мира государство не оставит его одного. В новой Конституции четко закреплен принцип, что «каждый гражданин – главная ценность государства», — уточнил Госсоветник.

В завершение Ерлан Карин назвал день проведения референдума Днем обновления, подчеркнув его историческую значимость.