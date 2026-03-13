Семь месяцев обсуждений и тысячи мнений: как создавался проект нового Основного закона страны рассказал Госсоветник

Конституционная реформа
109
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в Астане на заседании Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» Государственный советник Ерлан Карин акцентировал внимание на важности предстоящего референдума и философии нового Основного закона. Он отметил, что национальное единство и доверие народа являются главной движущей силой реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Государственный советник начал свое выступление с определения высокой значимости служения единству страны.

«Три года назад на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана Глава государства подчеркнул: «Служение укреплению единства страны – это самое ответственное и благородное дело». Я постоянно цитирую эти слова Президента на различных встречах. Быть в единстве и служить единству – высшее благо, так как результаты сплоченной работы всегда более масштабны», – отметил Ерлан Карин.

Он подчеркнул всенародный характер конституционной реформы, отметив, что новый Основной закон прошел длительное и всестороннее обсуждение.

«Конституционная реформа, которая прорабатывалась более семи месяцев, является свидетельством общественной солидарности и сплоченности народа. В разработке нового Основного закона приняли участие тысячи людей. Поэтому я уверен, что обновленная Конституция будет иметь созидательное и судьбоносное значение для нашей страны», – сказал Ерлан Карин.

Государственный советник рассказал об итогах встреч в регионах, отметив искренний интерес граждан к реформам и их доверие Главе государства.

«Большинство наших граждан поддерживают новую Конституцию. В основе этой поддержки лежит доверие к Главе государства и инициированным им преобразованиям. Без доверия народа начинать реформы было бы крайне сложно. Именно поддержка населения дает нам силы для проведения таких системных изменений», – заявил он.

Вместе с тем Ерлан Карин затронул вопрос плюрализма мнений в обществе.

«Сегодня каждый гражданин нашей страны имеет право свободно выражать свои мысли и мнение. Поэтому происходящие изменения кто-то поддерживает, кто-то критикует, а кто-то задает вопросы. Это признак открытого общества, к созданию которого мы стремимся. Однако понимают ли те, кто критикует, что они порой выступают против норм, направленных на защиту национальной идентичности, территориальной целостности и традиционных ценностей?», – задался вопросом он.

По словам Ерлана Карина, главная миссия новой Конституции – защита прав каждого казахстанца, независимо от его политических взглядов.

«В конечном итоге новая Конституция будет одинаково защищать и предоставлять равные гарантии всем: и тем, кто ее поддержал, и тем, кто сомневался. Если завтра наш гражданин окажется в трудной ситуации, в любой точке мира государство не оставит его одного. В новой Конституции четко закреплен принцип, что «каждый гражданин – главная ценность государства», — уточнил Госсоветник.

В завершение Ерлан Карин назвал день проведения референдума Днем обновления, подчеркнув его историческую значимость.

«15 марта – это не просто день референдума, это День обновления. Если граждане окажут поддержку, мы вступим в новую эпоху. Людей не будут незаконно выселять из жилья, персональные данные будут защищены, а народ будет признан единственным носителем суверенитета. Пусть новая Конституция станет началом больших инноваций и благодатных дел!», – резюмировал Государственный советник.

#реформа #конституция #референдум

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
ГМК – курс на консолидацию
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Как наука обгоняет время
Сапиенс: право на лидерство
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Детерминированный хаос разума
Незыблемая платформа светлого будущего
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Климат и углеродные рынки
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Основной закон должен отвечать современным реалиям
Каждый из нас может повлиять на судьбу своей страны - молод…
Эксперты обсудили роль партий в новой конституционной модели
Референдум-2026: информационный штаб независимых наблюдател…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]