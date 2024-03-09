Семена растений из Казахстана переданы в хранилище Шпицбергена

Наука
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Это сделано для обеспечения глобальной продовольственной безопасности для нынешнего и будущих поколений, передает Kazpravda.kz

Фото: oclo.ru

Ученые института ТОО «КазНИИЗиР» приняли участие в церемонии открытия «двери» в 2024 года для закладки на депозитное хранение в мировом хранилище семян (SGSV) в условиях вечной мерзлоты на острове Шпицберген в Норвегии.

Казахстан передал на длительное безопасное дублирование 522 образца семян кормовых растений: люцерны (247 образцов) и житняка (130 образцов), так как они являются наиболее важными в кормовом отношении и по распространению в природе и в культуре.

«Казахстан занимает 9-е место по территории. Более 180 миллионов гектар занимают пастбища. Для коренного населения пастбища являются основным источником содержания животных. Из-за давления и бессистемного использования происходит деградация пастбищ. В связи с этим генетическое разнообразие на уровне аборигенных культур и их экотипов сужается, а местами исчезает. Очень важно сохранить кормовые культуры на видовом и экотипическом уровне», - говорит научный руководитель проекта Сакыш Ержанова.

В хранилище в Норвегии находятся более 1,1 миллиона образцов семян почти 6000 видов растений из 89 семенных банков по всему миру. Оно предназначено для сохранения запаса семян со всего мира в случае глобальной катастрофы.

#наука #Норвегия #семена растений

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