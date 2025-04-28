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По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в ходе проведения учёта диких животных инспекторы ГНПП «Көлсай көлдері» зафиксировали на видеозапись Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами.

«Тянь-Шаньские бурые медведи обитают на густо покрытых лесом горных склонах парка. Администрация парка обращает внимание посетителей: при встрече с медведем важно сохранять безопасную дистанцию и не беспокоить животных», – говорится в сообщении.

Там же напомнили, что все виды животных, занесённые в Красную книгу РК, находятся под охраной государства.

Напомним, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.