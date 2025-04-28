Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области

Экология,Природа
4
Дана Аменова
корреспондент

На территории нацпарка «Көлсай көлдері» удалось заснять Тянь-Шаньских бурых медведей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, в ходе проведения учёта диких животных инспекторы ГНПП «Көлсай көлдері» зафиксировали на видеозапись Тянь-Шаньского бурого медведя с двумя медвежатами.

«Тянь-Шаньские бурые медведи обитают на густо покрытых лесом горных склонах парка. Администрация парка обращает внимание посетителей: при встрече с медведем важно сохранять безопасную дистанцию и не беспокоить животных», – говорится в сообщении.

Там же напомнили, что все виды животных, занесённые в Красную книгу РК, находятся под охраной государства.

Напомним, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы. 

 

 

#нацпарк #фотоловушка #Кольсай #медведи

Популярное

Все
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Токаев произвел кадровое назначение
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша
В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов
Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Трижды обманувший смерть
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 едини…
Фотоловушка засняла индийского дикобраза в государственном …
Экомероприятие «ДАРмарка» пройдет в Астане
Краснокнижное реликтовое растение обнаружили в Устюртском з…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]