Семья, традиции и выбор: чем столичную публику удивила комедия про женитьбу Бонапарта

Афиша
1108
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева состоялась премьера комедии «Бонапарттың үйленуі» («Женитьба Бонапарта»), где лёгкий юмор органично переплетается с глубокими размышлениями о семье, традициях и национальной идентичности

Фото: пресс-служба театра

Заслуженный деятель Казахстана, режиссер Болат Узаков, выстраивает спектакль по пьесе дулата Исабекова, как живой диалог поколений. В центре сюжета – семья накануне свадьбы, оказавшаяся перед непростым выбором: как сохранить уважение к традициям, не подавляя стремление молодых к свободе и личному счастью. Этот конфликт раскрывается через остроумные диалоги, динамичные сцены и тонко выстроенные комические ситуации, за которыми скрывается серьёзный разговор о ценностях.

Постановка держится на ярких, узнаваемых персонажах. Старшее поколение – носители мудрости и традиций – предстает одновременно строгим и трогательным: их наставления наполнены заботой, а порой и ироничной назидательностью. Молодые герои, напротив, стремятся к самостоятельности, что порождает цепь недоразумений, споров и комичных ситуаций. Взаимодействие этих двух миров создаёт живую, подвижную драматургию, в которой смех становится способом понять друг друга.

Особенно выразительны сцены подготовки к свадьбе – обсуждение приданого, выбор обрядов, споры о деталях торжества. Здесь бытовой юмор перерастает в нечто большее: зритель видит, как за внешней суетой скрываются вопросы ответственности, любви и преемственности поколений. Трогательные диалоги героев придают спектаклю глубину, смягчая комедийный ритм искренними размышлениями о будущем.

Актёрский ансамбль заслуживает отдельного внимания. В роли Бонапарта Бейбарыс Сарсен создавает многогранный образ героя, балансирующего между ожиданиями семьи и личными желаниями.

Образы старшего поколения убедительно воплощают Ерлан Малаев и Жанкалдыбек Толенбаев (дедушка Доржан), наполняя своих персонажей теплотой и внутренней силой. Самат Байыров и Касымхан Бугыбай (Абдашим) добавляют колорита и характерности, а женские образы – в исполнении Гайхар Жусиповой, Айман Карпсеитовой (Ултуган), Айнур Жетписбаевой и Айшолпан Жанабергеновой (Нуржамал) – придают действию эмоциональную насыщенность и искренность.

Запоминаются и второстепенные роли: Улан Кабыл и Али Калдар (Испанали), Диана Жолдыбек и Енлик Айымгазы (врач Айседора), Боранбай Молдабаев и Дастан Алимов (Амангельды) – каждый актёр вносит в спектакль свою интонацию, создавая цельную и живую сценическую среду. Благодаря точной мимике, выразительной пластике и естественным интонациям зритель ощущает себя частью этой семьи, наблюдая её радости, конфликты и примирения.

Спектакль бережно раскрывает казахские традиции через повседневные ситуации, показывая их актуальность в современном мире. Музыкальное оформление и сценические детали усиливают атмосферу национального колорита, формируя чувство сопричастности и гордости за культурное наследие.

«Мы создавали этот спектакль как разговор со зрителем — честный, живой и близкий каждому. Сегодня молодёжь всё чаще отдаляется от традиций, стремясь к свободе, но без понимания своих корней трудно сохранить внутреннюю опору. Через юмор и комедийные ситуации мы попытались показать, что семейные ценности и уважение к культуре остаются актуальными во все времена. Для нас было важно, чтобы зритель не только смеялся, но и узнавал в героях себя и своих близких. Ведь именно в таком узнаваемом и искреннем диалоге рождается понимание того, кто мы есть и что для нас действительно важно»,  пояснил режиссер.

Впрочем, «Бонапарттың үйленуі» – это не просто комедия положений. Это спектакль, в котором смех становится инструментом осмысления: он помогает говорить о важном – о семье, уважении, преемственности и любви к Родине. Постановка оставляет после себя не только улыбку, но и желание задуматься, обсудить увиденное с близкими и по-новому взглянуть на собственные отношения с традициями и родными.

#премьера #комедия #«Бонапарттың үйленуі»

