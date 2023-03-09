Семью из пяти человек нашел без сознания полицейский в Таразе

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В Департаменте полиции Жамбылской области рассказали подробности чудесного спасения семьи из 5 человек, которая могла погибнуть от отравления угарным газом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Скриншот с видео ДП Жамбылской области

Инцидент произошел 6 марта около 22:00 в Таразе. В тот день 8-летний учащийся одной из школ города не пришел на занятия, а его родители не отвечали на звонки.

Как вспоминает участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних 2-го отдела полиции УП города Тараза лейтенант полиции Алишер Ермеков, он вместе с заместителем директора школы по воспитательной работе Эльмирой Есельбаевой решили выяснить причину этого.

Придя по адресу, инспектор полиции стал стучать в ворота, однако ему никто не открыл. Тогда он расспросил соседей и узнал, что семью никто не видел со вчерашнего дня.

Почувствовав неладное, Алишер Ермеков с разрешения соседа перелез через его забор во двор дома школьника.

«Подойдя к дому, через окно мы увидели лежащего без сознания на полу ребенка. Не раздумывая, я взломал окно и вошел в помещение. В доме стоял едкий запах, я понял, что жильцы надышались угарным газом. Сразу же перекрыл газ и открыл все окна», – рассказал страж порядка.

Обойдя все комнаты, полицейский вынес на улицу 58-летнего главу семьи, его 47-летнюю жену, их дочерей 12 и 10 лет, а также 8-летнего сына. Полицейский оказал пострадавшим необходимую доврачебную помощь, а после передал сотрудникам скорой медицинской помощи.

Семью незамедлительно госпитализировали. По словам врачей, приди полицейский и завуч позже, никого не удалось бы спасти.

Жизни и здоровью таразской семьи уже ничего не угрожает.

 

 

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