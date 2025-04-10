Сенат освободил от должности судью Верховного суда

Сенат
112
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании освободил от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова. Соответствующее представление Главы государства было внесено на рассмотрение Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/senate_kz

Как отметил председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, представление об освобождении Нургазы Абдиканова внесено в связи с уходом в отставку.

«Судья достиг пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы, более 27 лет пользуется заслуженным авторитетом в судебном сообществе. В связи с этим, уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление Главы государства об освобождении Абдиканова от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку», - сказал глава Высшего Судебного Совета РК.

#Сенат #судья #увольнение

Популярное

Все
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Когда господдержка эффективней приватизации
От кустарного цеха – до современной фабрики
Потребителей приучат к бережливости
Не надо путать ларек с супермаркетом!
Чтобы успешно влиться в общество
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Вместе с ней ушла эпоха
В Северо-Казахстанской области активно развивается дуальное обучение
Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы
Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
Халтура или… норма?
Прощайте, Лев Юрьевич...
Область вырывается в лидеры
Окружающая среда: одни берегут – другие губят
Кодекс Республики Казахстан
По 5 млн тенге получат к празднику фронтовики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водного фонда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

В Казахстане ужесточают правила рекламы букмекерских контор
Казахстан и Кипр будут передавать друг другу осужденных
Глава Сената встретился с министром иностранных дел Сьерра-…
Укрепление межпарламентского сотрудничества Казахстана и Из…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]