Как отметил председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, представление об освобождении Нургазы Абдиканова внесено в связи с уходом в отставку.

«Судья достиг пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы, более 27 лет пользуется заслуженным авторитетом в судебном сообществе. В связи с этим, уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление Главы государства об освобождении Абдиканова от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку», - сказал глава Высшего Судебного Совета РК.