Сенат освободил от должности судью Верховного суда
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Сенат на пленарном заседании освободил от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова. Соответствующее представление Главы государства было внесено на рассмотрение Сената, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил председатель Высшего Судебного Совета Дмитрий Малахов, представление об освобождении Нургазы Абдиканова внесено в связи с уходом в отставку.
«Судья достиг пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы, более 27 лет пользуется заслуженным авторитетом в судебном сообществе. В связи с этим, уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление Главы государства об освобождении Абдиканова от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку», - сказал глава Высшего Судебного Совета РК.