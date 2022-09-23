Септимат и внеочередные президентские выборы

Новый электоральный цикл получил сигнал «на старт». Важность социальных и экономических перемен обосновывается тем, что перезагрузка политической системы «позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан».

Вспомним, что в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провес­ти внеочередные президентские выборы осенью этого года и ввес­ти 7-летний однократный срок президентства вместо прежнего двукратного избрания на пять лет. Внеочередные парламентские выборы в Мажилис, нижнюю палату Парламента, намечены на следующий год.

Для масштабных преобразований оставшихся трех лет президентства мало, избрание на пять лет может быть недос­таточным, и септимат (семилетний срок) представляется наиболее оптимальным. А построение Нового Казахстана предполагает обращение к вотуму доверия избирателей.

Септимат, по мнению инициа­торов, позволяет решить назревшие проблемы социального, экономического, политического характера, опираясь на легитимность власти. Кроме того, есть возможность не отвлекаться на предвыборную борьбу в процессе преобразований. Заметим, что эффект от ряда реформ не может быть краткосрочным, семилетний же срок позволяет увидеть результаты в долгосрочном плане. Принимая во внимание важность и особую ответственность президентства, именно поэтому предложена озвученная очередность досрочных выборов: сначала президентские, затем парламентские.

Напомним, что избрание Касым-Жомарта Токаева Президентом Республики Казахстан состоялось летом 2019 года. Но политическая реальность после января 2022 года существенно изменилась. Ситуация «перерос­ла» мандат 2019 года, избрание же на новый 5-летний период может быть чревато тем, что в силу ряда факторов, во многом международного характера, через пять лет эффект преобразований не будет вполне реализован.

Не случайно замечание Президента об одном септимате – дважды избрание на 7-летний период несет в себе риск того, что после 10 лет пребывания у власти глаз «замыливается» и утрачивается способность смот­реть на положение дел.