Сердце отдаю детям

Образование
12
Гульмира Шералхан, учитель школы-гимназии № 47 им. Т. Тажибаева, победитель республиканского конкурса «Лучший педагог-2024», Шымкент

Посещение Акорды – день, который я буду помнить всю жизнь. Получить высокое звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – это огромная честь, волнение и безмерная радость. Это признание не только моего личного труда, но и труда всех моих коллег, кто с любовью и самоотдачей служит великому делу – воспитанию и обучению подрастающего поколения.

От всей души выражаю глубокую благодарность Президенту нашей страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за столь высокую оценку моей работы. Это не только вдохновляет, но и придает уверенность в зав­трашнем дне. Мы, учителя, чувствуем государственную поддержку, мы ощущаем, как много внимания уделяется образованию и педагогам в Казахстане. Это проявляется в новых инициативах, повышении статуса учителя, улучшении условий труда, в заботе о будущих поколениях.

Я горжусь тем, что являюсь частью этой большой и значимой миссии – служить народу, формировать духовно богатую, образованную и патриотичную молодежь. Это не просто профессия – это мой путь, мое призвание, моя любовь.

Благодарю всех коллег, учеников, родителей, кто идет рядом, кто верит и поддерживает. Это наша общая победа. Пусть в каж­дом уголке Казахстана звучит звонкий голос учителя, вдохновляющий детей на знания, мечты и большие цели!

#награждение #звание #педагоги #день учителя

