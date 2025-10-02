Сердце отдаю детям Образование 2 октября 2025 г. 4:00 12 Гульмира Шералхан, учитель школы-гимназии № 47 им. Т. Тажибаева, победитель республиканского конкурса «Лучший педагог-2024», Шымкент Посещение Акорды – день, который я буду помнить всю жизнь. Получить высокое звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – это огромная честь, волнение и безмерная радость. Это признание не только моего личного труда, но и труда всех моих коллег, кто с любовью и самоотдачей служит великому делу – воспитанию и обучению подрастающего поколения. От всей души выражаю глубокую благодарность Президенту нашей страны Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за столь высокую оценку моей работы. Это не только вдохновляет, но и придает уверенность в завтрашнем дне. Мы, учителя, чувствуем государственную поддержку, мы ощущаем, как много внимания уделяется образованию и педагогам в Казахстане. Это проявляется в новых инициативах, повышении статуса учителя, улучшении условий труда, в заботе о будущих поколениях. Я горжусь тем, что являюсь частью этой большой и значимой миссии – служить народу, формировать духовно богатую, образованную и патриотичную молодежь. Это не просто профессия – это мой путь, мое призвание, моя любовь. Благодарю всех коллег, учеников, родителей, кто идет рядом, кто верит и поддерживает. Это наша общая победа. Пусть в каждом уголке Казахстана звучит звонкий голос учителя, вдохновляющий детей на знания, мечты и большие цели! #награждение #звание #педагоги #день учителя