Сеть из 217 комфортных и 200 опорных школ формируется в республике

Сегодня в ходе доклада на расширенном заседании правительства глава Кабмина Олжас Бектенов озвучил ключевые достижения и планы в сфере образования, науки и здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АО Samruk-Kazyna Construction

Так, формируется сеть из 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача – поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных учреждениях страны через трансляцию лучших практик.

Также в 2025 году планируется создание 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут ключевыми ресурсными центрами для других учебных заведений профтехобразования. В Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных университетов. В 2025 году откроются новые 11.

Важное внимание уделяется коммерциализации университетской науки. Например, в Университете Сатпаева по заказу корпорации Kazakhmys был разработан инновационный метод получения чистого селена, который используется в медицине и высоких технологиях. В Назарбаев Университете активно развивают производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов Министерство здравоохранения обеспечит производителя заказами .

«В области здравоохранения продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами: младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская – на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний уровень скрининговых обследований расширен на 38%. 2,8 млн человек прошли онкоскрининг. В результате достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%», — доложил премьер.

Также группа казахстанских ученых разработала новый препарат для лечения онкологических заболеваний. Он проходит вторую фазу клинических испытаний. Ожидается, что к концу года препарат будет зарегистрирован.

Ранее Бектенов сообщил, что в прошедшем году рост экономики составил 4,8%.