Северная Корея зарабатывает валюту на экспорте ресниц

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Только за 2023 год КНДР экспортировала в Китай 1680 тонн накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. По данным агентства, эти товары затем переупаковывают и продают, в том числе странам Запада.

Как отмечает агентство, местом назначения почти всего заявленного экспорта Северной Кореи является Китай, а парики и накладные ресницы составили почти 60% подобного экспорта страны в 2023 году — КНДР экспортировала в КНР 1680 т накладных ресниц, бород и париков на сумму около $167 млн (для сравнения: в 2019 году Северная Корея экспортировала 1829 т продукции на сумму $31,1 млн). Для сравнения — весь северокорейский экспорт в Китай в 2022 году составил $1,3 млрд.

Опрошенные Reuters эксперты пояснили, что Северная Корея уже давно является крупным экспортером париков и накладных ресниц, однако во время пандемии COVID-19, когда в стране были введены жесткие антиковидные ограничения, а границы закрыты, экспорт резко упал. Тем не менее уже в 2023 году значительная часть торговли ресницами северокорейского производства через Китай возобновилась, отмечают эксперты.

Агентство отмечает, что обработка, упаковка и продажа по всему миру северокорейских накладных ресниц и париков, открыто осуществляемая в соседнем Китае, «дает режиму Ким Чен Ына возможность обойти международные санкции, обеспечивая жизненно важный источник иностранной валюты».