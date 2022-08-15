Отечественный агросектор уже много лет испытывает дефицит специалистов и прежде всего – механизаторов.

Казалось бы, техника ныне завидная – старой не чета: управляется нажатием кнопок, в кабинах, изолированных от шума и пыли, даже кондиционеры имеются. Но и это не становится аргументом для сельской молодежи, чтобы пойти в механизаторы.

Между тем технари – опора любого хозяйства. В пору сельскохозяйственных кампаний механизаторы за рычагами тракторов, штурвалами комбайнов определяют исход посевной, а позднее – и «битвы за урожай». Они и есть главные герои любой страды. Ну а там, где не смогли решить проблему механизаторских кадров, надеяться на успешное ведение дел едва ли стоит.

Поэтому и ценят в фермерском хозяйстве «Арыстан», что в Целиноградском районе Акмолинской области, Кайрата Дуйсенбина. Его общий стаж работы на сельскохозяйственной технике без малого 30 лет.

Ветеран аграрной отрасли рассказал, что родился и вырос в небольшом селе Мортук. Жизнь складывалась, как и у всех его сверстников в ту пору: школа, два года службы в армии, работа на стройке, учеба на механизатора. В далеком 1993 году впервые самостоятельно вывел трактор в поле, с тех пор профессия стала

частью его жизни.

– К технике у человека должен быть интерес, – рассуждает Кайрат Дуйсенбин. – Тогда он и сможет стать профессио­нальным механизатором. Важно относиться к ней бережно, и она ответит безотказной работой. Считаю, халатность в нашем деле недопустима.

У Кайрата Дуйсенбина четверо детей, и благодаря профессии он смог их поднять. Поэтому не жалеет о том, что когда-то породнился с техникой, занимаясь благородным делом: сеял хлеб, убирал его, хватало работы и в зимнюю пору. В общем, за плечами достойный трудовой путь, и о своем деле этот человек говорит тоже с достоинством.

Наша встреча с Кайратом Дуйсенбиным состоя­лась на машинном дворе фермерского хозяйства «Арыстан», работником которого он является. Вместе с товарищами ветеран готовил технику к выходу в поле. Не за горами начало страды. Из зерновых предстоит убирать пшеницу и ячмень.

Глава фермерского хозяйства Канат Темиров рассказал, что основал «Арыстан» 20 лет назад. С тех пор сеет хлеб, разводит скот. Дела идут неплохо, и за этим стоит труд людей рабочих профессий: механизаторов, животноводов, пастухов…

В действительности благодаря их натруженным рукам в каждом доме есть хлеб на столе. Человек труда был и остается главным на хлебной ниве, в заводском цеху, на строи­тельной площадке, за что ему низкий земной поклон.