В июле 2025 года ученица 11-го класса гимназии № 79 Дана Кадырбек завоевала золотую медаль Всемирной молодежной научной олимпиады WICO в Сеуле (Южная Корея).

Это престижная мировая площадка для молодых изобретателей. Проект девушки «Синтез металлоорганичес­ких каркасных структур на основе фумарата алюминия для сбора воды из воздуха» жюри признало одним из самых актуальных и перспективных. Устройство работает на основе наноматериалов даже при низком уровне влажности. Главная особенность этой зеленой технологии – полная энергонезависимость, так как для работы необходимо только солнце.

В ноябре СМИ облетела новость, что в ходе встречи алматинской школьницы с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве, предусматривающий проведение пилотных испытаний, совместный анализ эффективности технологии и возможное расширение ее применения. Ведомство также окажет техническую и научную поддержку проекту.

Эти достижения стали поводом для того, чтобы встретиться с талантливой ученицей. По словам Сании Кусаиновой, заместителя директора по научно-методической работе гимназии, где учится Дана, в этом году их коллектив выиграл городской конкурс «Лучшая образовательная организация – 2025», в качестве приза они получили современный СТЭМ-кабинет для занятий по биологии, химии, физике, информатике, робототехнике.

Дана учится в этой гимназии с первого класса и всегда была круглой отличницей, ей легко давалась математика, а в старших классах – все точные предметы. Мы начали разговор с вопроса о книгах, которые были ей интересны и оказали влияние на формирование ее мировоззрения.

– С детства любила читать энциклопедии, меня завораживали рассказы об океане и водном мире. Помню, как, будучи совсем маленькой, стала задумываться о глобальных проблемах планеты, – рассказывает она.

Сегодня школьница активно пытается внести свой вклад в борьбу с дефицитом воды в мире. А помогает ей учитель физики, педагог-исследователь Алия Серикбаева. К слову, она сама участвует в конкурсах, прошла стажировку в Сингапуре и теперь проводит обучающие сессии для коллег. По словам учителя, она заметила Дану, когда та училась в седьмом классе.

– Дана из тех редких детей, которые не боятся пробовать. Сначала у нее были творческие мини-проекты, потом она предлагала идеи, гипотезы. Мне импонирует ее самостоятельность и целеус­тремленность. Она не ждет помощи и всегда ищет новые возможности, – говорит Алия Рахметилдаевна.

Педагог отметила, что Дана мыслит как настоящий исследователь. Работа ученицы гимназии носит ярко выраженный междисциплинарный характер. Проект объединяет химию (синтез материалов), физику (механика процессов), географию (подбор климатических зон), а также элементы биологии и материаловедения и, конечно, математику.

– Дана сама изучала работы мирового уровня на английском языке, искала более доступное и практическое решение. Важным стало осознанное использование наноматериалов на основе алюминия как устойчивой альтернативы дорогостоящим цинковым аналогам, описанным в нобелевских исследованиях. Способность анализировать научные источники, критичес­ки переосмысливать существующие мнения и предлагать собственные идеи свидетельствует о ее умении думать, анализировать и находить решения, – поясняет педагог-исследователь.

Чтобы провести научный экспе­римент, Дана написала письмо в Высшую школу химической инженерии Казахстанско-британского технического университета, и ей оказал содействие магистр технических наук Ринат Жанибеков. Под его руководством школьница работала в лаборатории органической химии и провела несколько опытов. На мой вопрос, насколько серьезно молодой ученый воспринял ее проект, Ринат Жанибеков признается, что сначала отнесся к нему скептически.

– Все-таки не каждый десятиклассник берется за такие темы. Дана выбрала направление, связанное с наноматериалами для получения воды из атмосферы. Но после первых обсуждений я понял, что передо мной очень способная и самостоятельная девочка. Она разбиралась в предмете и хотела заниматься серьезными исследования­ми. Меня по-настоящему удивила ее любознательность, – говорит он сейчас.

Дана удивила его не только знаниями, но и зрелостью мышления.

– Мы вместе ставили эксперименты, а всю обработку данных, расчеты, моделирование она делала сама. Именно сочетание любознательности, трудолюбия и природного таланта помогло ей добиться впечатляющего успеха, – поделился ее научный консультант.

Благодаря доступу к лаборатории КБТУ Дана впервые увидела под микроскопом структуру наночастиц, их пористость и форму, что невозможно изучить в школьных условиях. Она смог­ла довести проект до практического результата: создала макет установки, способной извлекать воду из атмосферы с помощью наноструктурированных материалов без применения электричества.

По инициативе Рината Жанибекова Дана подала заявку на Международную конференцию по химии в КазНУ им. аль-Фараби, где заняла второе место. Затем были призовые места на конкурсах YISF в Индонезии, КаzSmartSpace в Satbayev University. В декабре текущего года Дана стала обладательницей гранта G SIP (программа, поддерживаемая Глобальным экологическим фондом) в размере 5 млн тенге на пилотные испытания. Ее проект вошел в тройку лучших зеленых технологий Казахстана.

Девушка рассказала, что во время встречи с руководством Министерства водных ресурсов и ирригации было принято решение протестировать устройство в засушливых регионах, посмотреть, как оно ведет себя в разных климатических условиях, и собрать данные об эффективности технологии. Свою помощь готовы оказать школьнице ученые из ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, а также научная группа, которая займется доработкой устройства.

– Мне важно, чтобы проект не остался «информационным поводом», а реально работал на страну, – подчеркивает Дана.

История школьницы – это не только рассказ о юном изобретателе и его научных достижениях, но и наглядный пример того, как формируется подлинный интерес к науке. Дана училась в обычной городской гимназии, но ею двигали природная любознательность и пытливый ум. Увлечение научно-популярной литературой и изучение английского языка расширяли ее кругозор. Сегодня Дана связывает свое будущее с механической инженерией – ей нравится создавать, конструировать и искать решения.