Шарлапаев прибыл в ЗКО для регулирования мер по восстановлению жилья пострадавшим

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев c рабочей поездкой прибыл в Западно-Казахстанскую область для регулирования и контроля работы по восстановлению жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

Фото: Министерство промышленности

В городе Уральск под председательством министра и акима области проведено совещание, в ходе которого обсуждены механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков, ход ремонта и строительства жилья.

Канат Шарлапаев также выехал на строительные площадки и побывал на территории дачного массива.

Всего в результате паводков в Западно-Казахстанской области пострадал 4 041 дом, из них 1 491 жилой дом и 2 550 дач, которые являются единственным жильем.

По текущим данным, в ЗКО уже обследован 2 401 объект, по итогам которого принято решение заново построить 401 дом, из которых уже начато строительство 394 домов.

Проводятся ремонтные работы 650 домов, завершен ремонт 650 домов, приобретено – 38 домов из 773 запланированных.

#ЗКО #паводки #Шарлапаев #жилье пострадавшим

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