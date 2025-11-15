Широкая дискуссия важна для принятия сбалансированного решения

Мнения
9
Наталья Пан, директор Института парламентаризма

Широкое обсуждение парламентской реформы, безусловно, стало важнейшим событием общественно-политической жизни страны.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как известно, для выработки предложений по предстоящей реформе образована рабочая группа. На первом ее заседании Глава государства обозначил концептуальные основы реформы, подчеркнув, что ее совершенно неправомерно сводить только к роспуску Сената.

– Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти, – отметил Президент.

Парламентская реформа станет логическим продолжением предыдущих преобразований, в том числе перехода от суперпрезидентской формы правления, осуществленного в рамках обновления Конституции в 2022 году. Инициатива о переходе на однопалатную систему полностью соответствует формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и призвана способствовать дальнейшему повышению эффективности высшей представительной ветви власти.

Президент указал на то, что каж­дое мнение по парламентской реформе следует тщательно проанализировать и изучить. Институт парламентаризма в настоящее время активно включился в эту работу. Прежде всего проводится сбор и анализ предложений, поступающих через портал e-Otinish.

География обращений охватывает не только Астану и Алматы, но и прак­тически все регионы страны. Авторы как выражают общую поддержку идее перехода к однопалатному Парламенту, так и выдвигают конкретные предложения по осуществлению данной реформы. Они касаются широкого спектра вопросов, начиная от формирования Парламента, организации его работы, законодательных функ­ций и полномочий, повышения прозрачности и подотчетности власти, заканчивая цифровизацией парламентской деятельности.

Все это говорит о наличии серь­езного общественного запроса на реформу представительной власти. Это также свидетельствует о расширении культуры участия граждан в обсуждении общегосударственных задач, практическом воплощении идеи «слышащего государства».

Еще одним направлением работы нашего института является свод предложений от членов рабочей группы по парламентской реформе. Надо отметить, что такие предложения поступают не только от самих членов рабочей группы, но и отдельных депутатов, общественных объединений.

Впереди – большая работа по систематизации поступающих предложений, которые будут рассмат­риваться на заседаниях рабочей группы.

В целом можно говорить о том, что вокруг обсуж­даемой реформы высшей представительной власти постепенно вырисовывается целостная картина. Несмотря на расхождения в деталях, авторы предложений сходятся в одном: стране нужен более функ­циональный и профессиональный однопалатный Парламент.

Уверены, сбор и систематизация предложений будут способствовать не только учету различных мнений, но и в конечном счете – выработке сбалансированных предложений по такому важному для будущего страны вопросу.

#Парламент #мнение #реформа

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Объединяя природу, спорт и досуг
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Родом из детства
Звезды помогут выбрать профессию
Сегодня – День бурильщика
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Свои чипсы и картофель фри
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Земля помнит добрые руки
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвиз…
В Алматы обсудили принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Между доверием и прагматикой: как визит Токаева переформати…
«Энергетический альянс и цифровой суверенитет»: Денис Борис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]