Как известно, для выработки предложений по предстоящей реформе образована рабочая группа. На первом ее заседании Глава государства обозначил концептуальные основы реформы, подчеркнув, что ее совершенно неправомерно сводить только к роспуску Сената.

– Перед нами стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти, – отметил Президент.

Парламентская реформа станет логическим продолжением предыдущих преобразований, в том числе перехода от суперпрезидентской формы правления, осуществленного в рамках обновления Конституции в 2022 году. Инициатива о переходе на однопалатную систему полностью соответствует формуле «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и призвана способствовать дальнейшему повышению эффективности высшей представительной ветви власти.

Президент указал на то, что каж­дое мнение по парламентской реформе следует тщательно проанализировать и изучить. Институт парламентаризма в настоящее время активно включился в эту работу. Прежде всего проводится сбор и анализ предложений, поступающих через портал e-Otinish.

География обращений охватывает не только Астану и Алматы, но и прак­тически все регионы страны. Авторы как выражают общую поддержку идее перехода к однопалатному Парламенту, так и выдвигают конкретные предложения по осуществлению данной реформы. Они касаются широкого спектра вопросов, начиная от формирования Парламента, организации его работы, законодательных функ­ций и полномочий, повышения прозрачности и подотчетности власти, заканчивая цифровизацией парламентской деятельности.

Все это говорит о наличии серь­езного общественного запроса на реформу представительной власти. Это также свидетельствует о расширении культуры участия граждан в обсуждении общегосударственных задач, практическом воплощении идеи «слышащего государства».

Еще одним направлением работы нашего института является свод предложений от членов рабочей группы по парламентской реформе. Надо отметить, что такие предложения поступают не только от самих членов рабочей группы, но и отдельных депутатов, общественных объединений.

Впереди – большая работа по систематизации поступающих предложений, которые будут рассмат­риваться на заседаниях рабочей группы.

В целом можно говорить о том, что вокруг обсуж­даемой реформы высшей представительной власти постепенно вырисовывается целостная картина. Несмотря на расхождения в деталях, авторы предложений сходятся в одном: стране нужен более функ­циональный и профессиональный однопалатный Парламент.

Уверены, сбор и систематизация предложений будут способствовать не только учету различных мнений, но и в конечном счете – выработке сбалансированных предложений по такому важному для будущего страны вопросу.