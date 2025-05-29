Школьники Актау отправились в цифровое путешествие

Цифровизация
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Актау в преддверии Дня защиты детей прошла образовательная акция «Кибер Тұмар», в рамках которой ученики младших классов познакомились с миром современных цифровых технологий, передает Kazpravda.kz 

Фото: ЦОК Мангистауской области

Как сообщает Центр общественных коммуникаций, экскурсионная программа была организована Министерством просвещения РК совместно с Министерством цифрового развития, Комитетом по защите прав детей и региональными управлениями. Цель инициативы — расширить цифровой кругозор детей, показать возможности электронных государственных услуг, а главное — научить их ориентироваться в цифровом пространстве с пониманием и осторожностью.

В экскурсии приняли участие дети в возрасте от 9 до 12 лет. Первой остановкой стал Центр обслуживания населения, где ребятам наглядно продемонстрировали, как оформляются госуслуги в электронном формате. Школьники узнали, что большинство справок можно получить за считанные минуты, не выходя из дома — через портал eGov.

— Дети с интересом наблюдали за работой сотрудников, задавали вопросы. Мы старались объяснить сложные процессы простым языком — через игровые форматы, интерактивы и викторины, — рассказал замдиректора областного филиала НАО «Правительство для граждан» Ануар Досмаганбетов.

В завершение визита юные участники получили памятные подарки и сертификаты — как символ первого шага в цифровую эпоху.
Следующим пунктом программы стал Mangystau Hub — региональный IT-хаб, где детям провели мастер-класс по робототехнике и познакомили с проектами в сфере программирования и цифровых разработок. Здесь ребята увидели, как рождаются цифровые стартапы, и узнали, что IT — это не только коды, но и креатив, командная работа и большие идеи.

— Мы показали детям, что в будущем они могут не просто пользоваться технологиями, а создавать их сами. Это и есть путь к цифровому Казахстану, — отметила руководитель хаба Айгерим Мажтай.

В рамках акции школьники также побывали в отделениях «Казпочты» и «Казахтелекома». Там им рассказали, как в логистике, доставке и телекоммуникациях используются современные цифровые решения — от сортировочных линий до подключения интернета по технологии GPON.

— Ребята с интересом слушали, как происходит доставка посылок, как устроены системы связи и какие технологии стоят за привычным Wi-Fi, — поделился директор департамента АО «Казахтелеком» Ерлан Сымгалиев.

Для многих ребят это стало настоящим открытием. Некоторые признались, что впервые задумались о профессиях в сфере цифровых технологий.

— Мне понравилось в IT-хабе, особенно роботы. Я хочу узнать больше и, может быть, тоже сделать своего, — поделился ученик 4 класса Диас Жеткизген.

Проект «Кибер Тұмар» стал не только подарком к празднику, но и важным вкладом в цифровое воспитание подрастающего поколения. Организаторы уверяют: такие мероприятия станут регулярными, ведь грамотный пользователь — это, прежде всего, безопасный и ответственный гражданин цифрового общества.

#дети #цифровизация #Мангистау

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