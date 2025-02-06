Школьники спасли одинокую бабушку в области Абай

Женщина 2 дня не выходила из дома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат области Абай

В Кокпектинском районе школьники помогали пожилым людям, очищая их дворы от снега и выполняя работу по дому.

В очередной раз, отправившись на помощь, Расул Бактыбеков, Ертай Аипказы и Ерасыл Дәуитхан посетили дом одинокой бабушки Фелисады Арабеж.

«В доме горел свет. Постучав в дверь и позвонив, мы не получили ответа. Это показалось нам подозрительным, мы спросили соседей, когда они в последний раз видели бабушку. Услышав, что она не выходила из дома последние два дня, мы приняли решение действовать незамедлительно», — рассказал один из учеников.

Вместе с соседями они разбили окно и вошли в дом, где обнаружили бабушку, лежащую без сознания. Они сразу вызвали скорую помощь, врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Таким образом, благодаря бдительности учеников и их воспитателя, удалось спасти жизнь человека. Сейчас 85-летняя Фелисада Арабеж проходит лечение в больнице.

Акимат района выразил благодарность ученикам класса «Жас Сарбаз» и их руководителю, особо отметив их героизм и человечность.