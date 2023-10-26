Школу компетенций по Большому проекту создадут в СКО

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Такое поручение дал заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин министерству сельского хозяйства и акимату Северо-Казахстанской области по итогам обсуждения хода реализации Большого проекта – тиражирования положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства молочно-товарных ферм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Представители НПП «Атамекен» посетили все 11 регионов, из которых предприниматели подали заявки на участие в Большом проекте. Изучено состояние хозяйств и бизнес-модели потенциальных участников.

Выяснилось, что не все области определили поверенных агентов для выдачи льготного финансирования. Затягивается и процесс формирования комиссий по определению сельхозпредприятий, отвечающих требованиям для участия в Большом проекте.

Согласно правилам кредитования проектов в сфере АПК, в состав должны войти представители местных исполнительных органов, региональных палат предпринимателей, общественных объединений, научно-образовательных учреждений, а также бизнесмены, депутаты маслихатов, отраслевые эксперты и СМИ. Для формирования комиссий акиматам дан 10-дневный срок.

Подняли на совещании и тему отсутствия единой залоговой политики в регионах по выдаче финансирования.

«Этот вопрос возник из-за того, что пока нет институционализации опыта СКО. За основу можно взять залоговую политику этого региона. Необходимо создать на базе Северо-Казахстанской области краткосрочную школу компетенций, пригласив предпринимателей, подавших заявки для участия в проекте, заинтересованные организации, международных консультантов Dairy Global Experts. На данной площадке предлагаю нацпалате презентовать свою информационную систему контроля за реализацией инвестпроектов», – подытожил Серик Жумангарин. 

 

 

 

 

#Правительство #СКО #сельское хозяйство #Жумангарин

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