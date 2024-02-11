Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы

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Сегодня в 09:10 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин.

Общий объем лавин составил 67,5 кубометров.

«Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения с.Турген-ур.Батан. Работы по расчистке автодороги проводятся силами Казселезащиты. Пропуск воды по руслу реки Турген свободный. Жертв и разрушений нет», - сообщает МЧС РК.

В целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая с 15 километра по 41 километр автодороги г.Есик-оз.Есик и Турген с 20 километра по 41 километр автодороги с.Тургень-Батан-Обсерватория Асы.