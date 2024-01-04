Штаб по подготовке к Олимпийским играм открылся в Астане

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев принял участие в торжественном открытии штаба по подготовке к зимней юношеской Олимпиаде в корейском городе Канвон и летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

По информации пресс-службы ведомства, 13 декабря в министерстве с участием экспертов в сфере спорта издали приказ о создании штаба по организации подготовки национальных сборных команд Казахстана к зимней юношеской Олимпиаде и летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

Штаб – уполномоченный орган, созданный с целью исполнения поручения главы государства для налаживания координации работы по линии профильного министерства, Национального олимпийского комитета и спортивных федераций. Одна из основных задач органа – обеспечение качественной подготовки к предстоящим международным стартам. Он будет работать на постоянной основе до окончания всех комплексных соревнований.

В его состав вошли 6 человек, в том числе директор департамента спорта НОК РК Елсияр Канагатов, заместитель генерального секретаря НОК РК Серик Сапиев, советник министра по связям с общественностью и СМИ Диас Ахметшарип и другие.

Стоит отметить, что в мероприятии приняли участие победители и призеры олимпиад, мировых первенств и международных соревнований и спортивные журналисты.

В своем выступлении министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев особо отметил, что 2023 год стал успешным для казахстанских спортсменов, о чем свидетельствуют яркие победы на международных аренах.

Глава ведомства отметил, что масштабная подготовка ко Всемирным играм кочевников началась еще в прошлом году. В интервью Egemen Qazaqstan президент отметил, что Всемирные игры кочевников важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами – наследниками номадической цивилизации Великой степи.

Также Ермек Маржикпаев подвел другие итоги прошлого года и рассказал о ходе подготовки к предстоящим соревнованиям.

«Сегодня мы собрались на первом заседании штаба по подготовке к зимним юношеским Олимпийским играм Канвон-2024, летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже. Для качественной подготовки национальной сборной команды был сформирован пул спортсменов – вероятных претендентов на завоевание лицензий и медалей. Некоторые лидеры сборной будут готовиться по индивидуальному плану, который будет составлен с учетом специфики каждого вида спорта, потребности спортсмена, медико-биологического обеспечения, включая физиотерапию, реабилитацию и профилактику травм, психологическую поддержку и помощь спортсменам в управлении стрессом в подготовке к соревнованиям. Следует отметить, что полностью пересмотрены подходы и принципы формирования календаря подготовки наших атлетов», — сказал Ермек Маржикпаев.

В министерстве напомнили, что IV зимняя юношеская Олимпиада пройдет с 19 января по 1 февраля 2024 года в Канвондо, Южная Корея. В Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года состоятся XXXIII летние Олимпийские игры, а XVIII летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.