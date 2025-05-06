Команда Казахстана завоевала на турнире пять медалей, две из которых являются золотыми,

Первое место в соревнованиях среди юношей заняли Ксения Прозорова (до 59 кг) и Бейбарыс Ерсеит (до 61 кг).

Бронзовыми призерами стали Кира Данилова (до 71 кг), Ернур Мырзахметов (до 73 кг) и Ерасыл Саулебеков (до 81 кг), который выступал в юниорской возрастной категории.