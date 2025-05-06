Штангисты завоевали пять медалей на юниорском чемпионате мира в Перу

Спорт
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В Лиме (Перу) завершился чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Команда Казахстана завоевала на турнире пять медалей, две из которых являются золотыми,  

Первое место в соревнованиях среди юношей заняли Ксения Прозорова (до 59 кг) и Бейбарыс Ерсеит (до 61 кг).

Бронзовыми призерами стали Кира Данилова (до 71 кг), Ернур Мырзахметов (до 73 кг) и Ерасыл Саулебеков (до 81 кг), который выступал в юниорской возрастной категории.

#Спорт #штангисты

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