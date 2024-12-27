Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования главе государства

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В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.

Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, 25 декабря МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

Ранее МЧС публиковало список погибших казахстанцев. Среди них один ребенок.