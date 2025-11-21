Вот на прошлой неделе Астану посетил Николай Василенко. Его фирменный образ в социальных сетях – это улыбающийся блогер-бизнесмен, который транслирует позитив, спокойствие и доброжелательность через видео с улыбкой. Этот образ стал настолько популярен, что в 2024 году он занял восьмое место в рейтинге медийных мемов, а его ролики собирают миллионы просмотров. Василенко стал кумиром зумеров благодаря своей улыбке и простым вдохновляющим цитатам.

В казахстанской столице блогер запи­сал несколько коротких рилсов. Вот он фотографируется с поклонниками и раздает улыбки, получая их взамен. Вот с детским восторгом лепит снежки, называя это чудом.

Благодарит жителей Астаны за теп­лый и щедрый прием и признается в любви к нашему городу, называя его современным, урбанистическим и очень красивым. Прогуливается по нашим скверам и набережной, приговаривая: «Доброе утро, теплый, как солнце, открытый, как небо, гордый, как беркут, народ!» И советует: «Тките ковер добра из улыбок и добрых помыслов».

И под этими постами – десятки тысяч лайков, сотни комментариев и репостов! Да, возможно кто-то и покрутит у виска, глядя на этого необычного яркого человека. Но ведь многие наоборот – порадуются, улыбнутся, поверят в лучшее.

– Ну, конечно, легко улыбаться и радоваться жизни, когда на твоем банковском счету приличная сумма денег, – парировала на мой восторженный рассказ о Человеке-улыбке вечно недовольная чем-то знакомая.

Вот кому бы точно не помешало почаще улыбаться! Уверена, у каждого из вас есть в окружении такие люди, которые всегда найдут на что пожаловаться. И чиновники у них бездарные, совсем не заботятся о стране, и врачи-недоучки, так и норовящие раскрутить вас на деньги. И вообще, вся нынешняя жизнь – сплошной треш и выживание.

Негатив и теории заговора они видят даже в самых обыденных вещах. Например, в родительском чате на днях всерьез обсуждалось, что традиционный осенний вирус, который нынче «гуляет» по Астане, одолевая и детей в школах, был, цитирую, «искусственно запущен в массы, дабы поддерживать фармкомпании». Мол, слишком уж тяжелы последствия и необоснованно задраны цены на противо­вирусные в аптеках.

А посмотрите, как популярны в Сети видео с детьми и животными! О том, что просмотр роликов про котиков и песиков помогает в борьбе со стрессом, есть уже немало научных исследований. В некоторых даже уточняется, что уровень стресса снижается аж вдвое, а гормоны счастья, соответственно, растут.

И пока моя знакомая слушает таких же недовольных критиканов в соцсетях, лично я отдыхаю, любуясь жизнью милых кошек и собак. Это, к слову, о том, что контент каждый настраивает под себя сам.

– А может, если быть открытым миру, пытаться видеть хорошее, то и мир покажется тебе добрее? Ведь даже больные быстрее поправляются, если улыбаются! – пыталась я противостоять унылой собеседнице.

Но в ответ лишь услышала очередные претензии ко всему на свете. И поняла: ни денег, ни успеха, ни любви у таких людей не будет. А у Николая Василенко есть. Так, может, дело все-таки и в искренней улыбке тоже?