Международный вокальный конкурс Silk Way Star, созданный ТРК Президента РК совместно с китайской медиакорпорацией CMG, превращается в один из самых узнаваемых экспортируемых медиапродуктов страны, пишет TENGENOMIKA

Фото иллюстративное: СЦК

Формат разработан полностью в Казахстане, а значит, права, франшиза и потенциал монетизации принадлежат отечественной индустрии, открывая для нее новые горизонты.

В 2025 году победителем проекта стала участница из Монголии Мишель Джозеф. Ее победа еще раз подчеркнула международный статус конкурса и его открытость талантам со всего региона.

Цифры подтверждают растущее признание Silk Way Star. Охват аудитории в социальных сетях составил 43 страны, более 143 млн пользователей и свыше 300 млн просмотров. Для Казахстана это конкретные перспективы: продажа прав и лицензий, расширение рекламного рынка, увеличение числа спонсорских контрактов.

Таким образом Silk Way Star уже дает импульс развитию креативной индустрии страны, повышая спрос на продакшн-студии, специалистов по дизайну, музыке, SMM и аналитике, а также проект укрепляет имидж Казахстана как центра культурной дипломатии региона.

Масштабирование проекта может помочь Казахстану закрепиться в статусе ведущего медиахаба Евразии. По прогнозам, в ближайшие годы приток инвестиций в медиа и креативную экономику может достигнуть 50–70 млн долларов, а вклад отрасли в ВВП – увеличиться вдвое.