Два чемпионата мира пройдут в Астане в этом году

В этом году столица примет чемпионат мира по боксу среди женщин и чемпионат мира по самбо, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства туризма и спорта.

Фото иллюстративное: olympic.kz

Как сообщается, общий призовой фонд первого турнира составит 4,8 миллиона долларов США. Об этом стало известно на официальном заседании международной ассоциации бокса (IBA) в Ташкенте (Узбекистан).

За первое место спортсмен получит 200 тысяч долларов США.

Что касается чемпионата мира по самбо, он запланирован на ноябрь 2024 года.