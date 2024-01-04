Два чемпионата мира пройдут в Астане в этом году
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В этом году столица примет чемпионат мира по боксу среди женщин и чемпионат мира по самбо, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства туризма и спорта.
Как сообщается, общий призовой фонд первого турнира составит 4,8 миллиона долларов США. Об этом стало известно на официальном заседании международной ассоциации бокса (IBA) в Ташкенте (Узбекистан).
За первое место спортсмен получит 200 тысяч долларов США.
Что касается чемпионата мира по самбо, он запланирован на ноябрь 2024 года.
«Осенью прошлого года в 48-м чемпионате мира по самбо в Ереване приняли участие 65 стран, в общем зачете сборная Казахстана заняла третье место с 1 золотом, 2 серебром и 5 бронзами», — напомнили в ведомстве.