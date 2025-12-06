фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Настоящие патриоты

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, традиционное ежегодное чествование­ победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана» – знаменательное событие для всего бизнес-сообщества нашей страны.

– ​Успех каждого предпринимателя, присутствующего в этом зале, – яркое свидетельство наших общих достижений, – обратился Глава государства к участникам церемонии. – Вы производите качественную продукцию, внося огромный вклад в развитие отечественной экономики и повышение благосостояния граждан. Вы глубоко осознаете социальную ответственность и активно участвуете в благотво­рительных проектах. Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам. ​Государство всегда готово оказывать вам поддержку, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана. Учрежден специальный орден «Мейірім», которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Президент выразил уверенность, что некоторые присутствующие на церемонии предприниматели уже в следующем году станут обладателями этой высокой награды.

– ​Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства, – подчеркнул Президент.

Он обратил внимание на достижения казахстанской экономики в этом году. Так, ожидается, что ее рост превысит 6% – это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов.

– Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. ​Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. ​На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере. За последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатываю­щей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли. За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в три раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, доля которого в экономике Казахстана­ достигла 40%. По озвученным Президентом данным, за последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции – в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работают 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны.

– Как Глава государства, я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые воп­росы находятся под моим личным контролем, – подчеркнул Глава государства. – Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы. Прежде всего необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка должна стимулировать расширение дея­тельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства.

Предсказуемая и справедливая экономическая политика

Выступая на мероприятии, Президент обратил внимание на ряд вопросов, решение которых необходимо для эффективного развития предпринимательства в стране.

В первую очередь он подчеркнул, что в рамках проводимой экономической политики Правительства крайне актуальными задачами являются стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.

Для их решения недавно была принята Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026–2028 годы. Президент вновь подчеркнул: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов.

– Для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуе­мость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс, – продолжил Глава государства. – Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах. В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публи­куются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание совершенствованию налогового администрирования, в том числе с помощью цифровых инструментов.

Он напомнил, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Эти нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки.

Правительству совместно с палатой «Атамекен» поручено обеспечить внедре­ние новых норм без ущерба бизнес-сообществу.

Реформы должны продолжаться

Второй аспект – трансформация диа­лога между государством и бизнесом. Президент подчеркнул, что в этом воп­росе следует эффективно применять тотальную цифровизацию и технологии искусственного интеллекта.

– Надо понимать, что благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта мировая экономика сейчас стоит на пороге фундаментальных сдвигов. По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 триллионов долларов с созданием 78 миллионов рабочих мест. А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 миллиардов долларов к ВВП, – озвучил прогнозы Глава государства, подчеркнув, что мы должны в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями.

Приоритетной задачей в данном направлении, по мнению Президента, является формирование удобной цифро­вой экосистемы поддержки бизнеса.

– Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 миллиона. Теперь необходимо завершить работу по интеграции данной платформы с Цифровой картой бизнеса. Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комп­лексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Далее Президент подчеркнул, что для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего с целью повышения эффективности и потенциала экономики.

– Уже введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, сформирован перечень из 473 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Согласно подсчетам экспертов, это может позволить предпринимателям получить порядка 3,5 триллиона тенге в качестве доходов. Перед нами по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес. Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований, – сказал Глава государства.

В этой связи он отметил необходимость усиления координации Правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством и надзорными органами задачу: предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое.

– Свободное рыночное ценообразование, масштабное разгосударствление и гибкая регуляторная политика – залог успешной трансформации нашей экономики, – убежден Президент.

Повышать инвестиционную привлекательность

Еще один вопрос, на котором акцентировал внимание Глава государства, – это защита прав и интересов бизнеса.

В последние годы в стране проводится большая работа по утверждению принципа «Закон и Порядок». Идет модернизация правовой и судебной системы, создан институт административной юстиции. И эти инициативы уже начинают приносить положительные результаты. Как отметил Президент, более половины дел, рассматриваемых в судах, решаются в пользу граждан и бизнеса.

Также активно ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. Проведена декриминализация экономических преступлений.

До конца 2025 года Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Для крупных инвесторов внедрена система «зеленого коридора», которая позволила ускорить получение разрешительных документов.

– В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл, – напомнил Касым-Жомарт Токаев. – Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал. По данным ЮНКТАД, мировые потоки прямых иност­ранных инвестиций переживают значительное замедление. В 2024 году объем инвестиций в реальный сектор экономики в мире сократился на 11% – до 1,5 триллиона долларов. Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается. Основные причины – нарастающая геополитическая напряженность и фрагментация глобальных цепочек поставок. Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимос­ти, которую предстоит решить Правительству, – подчеркнул он.

Эффективные меры поддержки

Отдельно Президент подчерк­нул важность повышения эффективности мер государственной поддержки бизнеса. Здесь приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций.

Как сообщил Глава государства, в текущем году объем поддерж­ки малого и среднего бизнеса по линии холдинга «Байтерек» составил порядка 2 трлн тенге. При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по поручению Президента на базе фонда «Даму» создано два гарантийных фонда – для МСБ и крупных инвестиционных проек­тов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проек­тов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге.

– Для дальнейшего стимулирования деловой активности без промедления следует принять единую программу поддержки малого бизнеса, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – До­кумент должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект «Одно село – один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и национальной палаты «Атамекен». К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприя­тий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса.

Президент поручил: Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимо­действие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов.

Успех идет к тем, кто работает

Обращаясь к предпринимателям, Глава государства отметил, что в условиях геоэкономической нестабильности и непредсказуе­мости, которые мы наблюдаем сегодня в мире, особенно ярко проявляются такие качества представителей бизнеса, как созидательность и патриотизм.

– В такое время усердный труд наших предпринимателей и их огромная вера в будущее страны, безусловно, имеют огромное значение, – убежден Касым-Жомарт­ Токаев. – В конечном счете производство качественной продукции, предоставление качественных услуг служат показателем конкурентоспособности и, самое главное, вносят реальный вклад в процветание Казахстана. Как Президент страны, я с искренним уважением отношусь к предпринимательскому классу, нашей национальной буржуазии, в том числе, если не сказать в первую очередь, к сидящим в этом зале представителям бизнес-сообщест­ва. Верю в ваши способности, деловые и моральные качества. Вы – настоящие патриоты Казах­стана, поскольку неустанно трудитесь во благо нашего государства, его экономического потенциала. Вы – люди, заряженные на достижение положительных результатов и успехов, следовательно, сами являетесь примером позитивного настроя. Уверен, удача будет на вашей стороне.

Президент напомнил, что еще с древних времен известно, что успехи обходят стороной бездеятельных, безынициативных, завистливых, злорадных людей, источающих пессимизм по каждому поводу.

– Как гласит восточная муд­рость: «Даже в самой неблаго­приятной ситуации кроются большие возможности». Нельзя падать духом, впадать в депрессию, а надо искать новые возможности, чтобы добиваться новых успехов. В нашей стране – широкое поле возможностей для построения успешного бизнеса. Это признают все зарубежные наблюдатели и специалисты, – сказал Глава государства.

В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, большие перспективы открываются в развитии таких новых секторов экономики, как креативная индустрия.

Согласно расчетам международных финансовых институтов, этот сегмент приносит более 2 трлн долларов ежегодно и обеспечивает свыше 50 млн рабочих мест по всему миру. В некоторых развитых странах, к примеру, в США, Великобритании, Респуб­лике Корея, креативные индустрии формируют от 2 до 7% ВВП. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в креативные индустрии, потенциально создает 2,5 доллара добавленной стоимости.

По словам Президента, в Казахстане креативная индустрия обладает значительным потенциалом для роста, но пока доля этого сектора составляет лишь 1% от ВВП страны.

– В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического рос­та, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене, – заявил Глава государства.

Предстоит полностью решить важную задачу по самообеспечению продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граж­дан. Зависимость от импорта в такой группе товаров для Казахстана недопустима, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года).

– Казахская пословица гласит: «Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды» («Где есть добро, там всегда будет изобилие»). Участники конкурса «Парыз» этого года направили на благотворительные цели более 37 миллиардов тенге. Это показывает готовность отечест­венного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общест­ва. Беззаветная преданность Родине наших соотечественников, которые присутствуют в этом зале, безусловно, может служить достойным примером для молодых предпринимателей. Выражаю вам искреннюю благодарность! Желаю успехов в вашей деятельности, – резюмировал Президент.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.

Гран-при премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО «Ақ-Ниет-Агро» Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса – корпорации «Казахмыс» области Ұлытау.

Победителями премии «Алтын сапа» стали: в номинации «Лучший индустриальный проект» – ТОО «Karlskrona LC AB» (Шымкент), в номинации «Лучший инновационный проект» – ТОО «AG TECH» (Астана).