Глава государства принял участие в церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей конкурса «Лучший товар Казахстана»
Настоящие патриоты
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, традиционное ежегодное чествование победителей конкурсов «Алтын сапа», «Парыз» и «Лучший товар Казахстана» – знаменательное событие для всего бизнес-сообщества нашей страны.
– Успех каждого предпринимателя, присутствующего в этом зале, – яркое свидетельство наших общих достижений, – обратился Глава государства к участникам церемонии. – Вы производите качественную продукцию, внося огромный вклад в развитие отечественной экономики и повышение благосостояния граждан. Вы глубоко осознаете социальную ответственность и активно участвуете в благотворительных проектах. Считаю, что это благородное качество, присущее верным своему призванию предпринимателям и истинным патриотам. Государство всегда готово оказывать вам поддержку, – заявил он.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что с этого года 29 октября официально объявлен профессиональным праздником – Днем предпринимателей Казахстана. Учрежден специальный орден «Мейірім», которого будут удостаиваться предприниматели, проявившие себя на ниве благотворительности и социальной ответственности. Президент выразил уверенность, что некоторые присутствующие на церемонии предприниматели уже в следующем году станут обладателями этой высокой награды.
– Конкурентоспособный бизнес – это опора любого государства, – подчеркнул Президент.
Он обратил внимание на достижения казахстанской экономики в этом году. Так, ожидается, что ее рост превысит 6% – это самый высокий показатель за последнее десятилетие. Более того, прогнозируется, что ВВП впервые превысит 300 млрд долларов.
– Как известно, сейчас мы уделяем приоритетное внимание развитию инфраструктуры и диверсификации экономики. Поэтому Правительству необходимо вести активную работу по увеличению экспорта готовой продукции. На сегодняшний день мы уже достигли определенных успехов в данной сфере. За последние пять лет валовая добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности увеличилась более чем на 25%, что существенно опережает темпы роста в горнодобывающей отрасли. За последние годы инвестиции в основной капитал выросли на 70%. Производительность труда в реальном секторе увеличилась на 40%. Объем несырьевого экспорта продемонстрировал рост почти в два раза. В результате число экспортеров возросло в три раза, что позволило расширить географию поставок нашей продукции до 140 государств. Это наглядное подтверждение того, что отечественные товары находят свои ниши на зарубежных рынках, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Активное участие в этой работе принимает малый и средний бизнес, доля которого в экономике Казахстана достигла 40%. По озвученным Президентом данным, за последние пять лет количество субъектов МСБ увеличилось в полтора раза, а объем выпуска их продукции – в 2,5 раза. Сегодня в сфере бизнеса работают 4,5 млн человек, или почти половина всего занятого населения страны.
– Как Глава государства, я уделяю особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, все ключевые вопросы находятся под моим личным контролем, – подчеркнул Глава государства. – Правительство проводит масштабную работу по активизации предпринимательства и устранению барьеров для его развития. Тем не менее следует открыто признать, что еще имеют место серьезные вызовы и нерешенные проблемы. Прежде всего необходимо создавать благоприятные условия для малого бизнеса, производящего продукцию с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка должна стимулировать расширение деятельности предпринимателей и способствовать их выходу на новый уровень. Это станет главным индикатором успешности политики развития предпринимательства.
Предсказуемая и справедливая экономическая политика
Выступая на мероприятии, Президент обратил внимание на ряд вопросов, решение которых необходимо для эффективного развития предпринимательства в стране.
В первую очередь он подчеркнул, что в рамках проводимой экономической политики Правительства крайне актуальными задачами являются стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан.
Для их решения недавно была принята Программа совместных действий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026–2028 годы. Президент вновь подчеркнул: для эффективной реализации данной программы необходима слаженная работа всех профильных органов, а также акиматов.
– Для предпринимателей определяющее значение имеют предсказуемость и справедливость налоговой, тарифной и регуляторной политик. Перезагрузить модель сотрудничества государства и бизнеса призван новый Налоговый кодекс, – продолжил Глава государства. – Важно понимать, что устойчивое развитие предпринимательства основывается на выполнении взаимных обязательств, когда государство создает благоприятный деловой климат, а бизнес честно платит налоги. Так происходит во всех развитых, цивилизованных странах. В то же время ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание совершенствованию налогового администрирования, в том числе с помощью цифровых инструментов.
Он напомнил, что в следующем году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Эти нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки.
Правительству совместно с палатой «Атамекен» поручено обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу.
Реформы должны продолжаться
Второй аспект – трансформация диалога между государством и бизнесом. Президент подчеркнул, что в этом вопросе следует эффективно применять тотальную цифровизацию и технологии искусственного интеллекта.
– Надо понимать, что благодаря стремительному развитию технологий искусственного интеллекта мировая экономика сейчас стоит на пороге фундаментальных сдвигов. По оценкам экспертов, к 2030 году искусственный интеллект может добавить к мировому ВВП от 17 до 26 триллионов долларов с созданием 78 миллионов рабочих мест. А для Казахстана эффект от цифровизации и внедрения инструментов искусственного интеллекта может составить от 14 до 20 миллиардов долларов к ВВП, – озвучил прогнозы Глава государства, подчеркнув, что мы должны в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями.
Приоритетной задачей в данном направлении, по мнению Президента, является формирование удобной цифровой экосистемы поддержки бизнеса.
– Благодаря запущенной платформе eGovBusiness повысилась доступность государственных услуг, облегчилась работа предпринимателей, сократился документооборот. Общее количество оказанных через приложение услуг только в этом году превысило 4,6 миллиона. Теперь необходимо завершить работу по интеграции данной платформы с Цифровой картой бизнеса. Одновременно нужно подключить к данной платформе услуги, предоставляемые местными исполнительными органами. Эти меры позволят предпринимателям получать различные виды услуг через единую платформу. Она также будет предоставлять комплексные консультации по ведению бизнеса с помощью искусственного интеллекта. Такие шаги позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность и эффективность мер господдержки, – считает Касым-Жомарт Токаев.
Далее Президент подчеркнул, что для обеспечения качественного развития экономики требуется продолжить реформы, прежде всего с целью повышения эффективности и потенциала экономики.
– Уже введен мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, сформирован перечень из 473 объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду. Согласно подсчетам экспертов, это может позволить предпринимателям получить порядка 3,5 триллиона тенге в качестве доходов. Перед нами по-прежнему стоит задача снижения административной нагрузки на бизнес. Ранее мною поручалось провести масштабную ревизию и модернизацию законодательства. Для этого на базе Агентства по стратегическому планированию и реформам создается Центр регуляторного интеллекта, будет внедрен Реестр обязательных требований, – сказал Глава государства.
В этой связи он отметил необходимость усиления координации Правительства и бизнес-сообщества, особенно их цифровое взаимодействие.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством и надзорными органами задачу: предприниматели должны в полной мере ощутить, что бюрократии становится меньше, она неизбежно, бесповоротно должна уйти в прошлое.
– Свободное рыночное ценообразование, масштабное разгосударствление и гибкая регуляторная политика – залог успешной трансформации нашей экономики, – убежден Президент.
Повышать инвестиционную привлекательность
Еще один вопрос, на котором акцентировал внимание Глава государства, – это защита прав и интересов бизнеса.
В последние годы в стране проводится большая работа по утверждению принципа «Закон и Порядок». Идет модернизация правовой и судебной системы, создан институт административной юстиции. И эти инициативы уже начинают приносить положительные результаты. Как отметил Президент, более половины дел, рассматриваемых в судах, решаются в пользу граждан и бизнеса.
Также активно ведется работа по ограждению бизнеса от необоснованных проверок и незаконного уголовного преследования. Проведена декриминализация экономических преступлений.
До конца 2025 года Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры будет преобразован в Комитет по защите прав инвесторов. Для крупных инвесторов внедрена система «зеленого коридора», которая позволила ускорить получение разрешительных документов.
– В Послании я подчеркнул, что нам важно запустить новый инвестиционный цикл, – напомнил Касым-Жомарт Токаев. – Сегодня во всем мире обостряется конкурентная борьба за рынки и капитал. По данным ЮНКТАД, мировые потоки прямых иностранных инвестиций переживают значительное замедление. В 2024 году объем инвестиций в реальный сектор экономики в мире сократился на 11% – до 1,5 триллиона долларов. Другими словами, второй год подряд объем глобальных инвестиций снижается. Основные причины – нарастающая геополитическая напряженность и фрагментация глобальных цепочек поставок. Поэтому нам нужно улучшать условия ведения бизнеса в стране. Это задача особой значимости, которую предстоит решить Правительству, – подчеркнул он.
Эффективные меры поддержки
Отдельно Президент подчеркнул важность повышения эффективности мер государственной поддержки бизнеса. Здесь приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций.
Как сообщил Глава государства, в текущем году объем поддержки малого и среднего бизнеса по линии холдинга «Байтерек» составил порядка 2 трлн тенге. При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по поручению Президента на базе фонда «Даму» создано два гарантийных фонда – для МСБ и крупных инвестиционных проектов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проектов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге.
– Для дальнейшего стимулирования деловой активности без промедления следует принять единую программу поддержки малого бизнеса, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Документ должен предусматривать региональную специализацию и адресную поддержку предпринимателей. Как показывает практика, акцент на локальном продукте, знаниях и современных технологиях дает ощутимый результат. В качестве примера можно привести проект «Одно село – один продукт», реализованный при содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и национальной палаты «Атамекен». К нам поступает немало обращений с мест с разумными просьбами и предложениями. Например, о создании предприятий по переработке шкур овец и крупного рогатого скота. По какой-то неизвестной причине этим на протяжении многих лет никто не занимается ни в Правительстве, ни со стороны бизнеса.
Президент поручил: Правительству следует всесторонне поддерживать эффективное взаимодействие государства и бизнеса на принципах солидарной ответственности. Это придаст дополнительный импульс развитию сел и малых городов.
Успех идет к тем, кто работает
Обращаясь к предпринимателям, Глава государства отметил, что в условиях геоэкономической нестабильности и непредсказуемости, которые мы наблюдаем сегодня в мире, особенно ярко проявляются такие качества представителей бизнеса, как созидательность и патриотизм.
– В такое время усердный труд наших предпринимателей и их огромная вера в будущее страны, безусловно, имеют огромное значение, – убежден Касым-Жомарт Токаев. – В конечном счете производство качественной продукции, предоставление качественных услуг служат показателем конкурентоспособности и, самое главное, вносят реальный вклад в процветание Казахстана. Как Президент страны, я с искренним уважением отношусь к предпринимательскому классу, нашей национальной буржуазии, в том числе, если не сказать в первую очередь, к сидящим в этом зале представителям бизнес-сообщества. Верю в ваши способности, деловые и моральные качества. Вы – настоящие патриоты Казахстана, поскольку неустанно трудитесь во благо нашего государства, его экономического потенциала. Вы – люди, заряженные на достижение положительных результатов и успехов, следовательно, сами являетесь примером позитивного настроя. Уверен, удача будет на вашей стороне.
Президент напомнил, что еще с древних времен известно, что успехи обходят стороной бездеятельных, безынициативных, завистливых, злорадных людей, источающих пессимизм по каждому поводу.
– Как гласит восточная мудрость: «Даже в самой неблагоприятной ситуации кроются большие возможности». Нельзя падать духом, впадать в депрессию, а надо искать новые возможности, чтобы добиваться новых успехов. В нашей стране – широкое поле возможностей для построения успешного бизнеса. Это признают все зарубежные наблюдатели и специалисты, – сказал Глава государства.
В частности, по словам Касым-Жомарта Токаева, большие перспективы открываются в развитии таких новых секторов экономики, как креативная индустрия.
Согласно расчетам международных финансовых институтов, этот сегмент приносит более 2 трлн долларов ежегодно и обеспечивает свыше 50 млн рабочих мест по всему миру. В некоторых развитых странах, к примеру, в США, Великобритании, Республике Корея, креативные индустрии формируют от 2 до 7% ВВП. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в креативные индустрии, потенциально создает 2,5 доллара добавленной стоимости.
По словам Президента, в Казахстане креативная индустрия обладает значительным потенциалом для роста, но пока доля этого сектора составляет лишь 1% от ВВП страны.
– В последние годы мы взяли курс на полноценное раскрытие всех наших неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы. Перед Правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста. В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене, – заявил Глава государства.
Предстоит полностью решить важную задачу по самообеспечению продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан. Зависимость от импорта в такой группе товаров для Казахстана недопустима, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года).
– Казахская пословица гласит: «Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды» («Где есть добро, там всегда будет изобилие»). Участники конкурса «Парыз» этого года направили на благотворительные цели более 37 миллиардов тенге. Это показывает готовность отечественного бизнеса неустанно и честно трудиться во благо общества. Беззаветная преданность Родине наших соотечественников, которые присутствуют в этом зале, безусловно, может служить достойным примером для молодых предпринимателей. Выражаю вам искреннюю благодарность! Желаю успехов в вашей деятельности, – резюмировал Президент.
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.
Гран-при премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО «Ақ-Ниет-Агро» Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса – корпорации «Казахмыс» области Ұлытау.
Победителями премии «Алтын сапа» стали: в номинации «Лучший индустриальный проект» – ТОО «Karlskrona LC AB» (Шымкент), в номинации «Лучший инновационный проект» – ТОО «AG TECH» (Астана).