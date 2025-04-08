Фото: ДП Шымкента

Преступную схему с использованием виртуальных номеров пресекли в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz

«Полицией в результате оперативных мероприятий, проведённых при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ в рамках меморандума с АО «Казахтелеком», выявлена и пресечена незаконная деятельность, связанная с использованием SIM-box. Устройства, предназначенные для регистрации виртуальных абонентских номеров, использовались злоумышленниками для совершения мошенничества на территории всей страны», - проинформировали в ДП города.

Как сообщается, в ходе проверки двух арендованных квартир обнаружены и изъяты два 32-канальных SIM-box устройства и иное оборудование.

Задержан подозреваемый, который обеспечивал бесперебойную работу нелегальной схемы. Выяснилось, что злоумышленник действовал согласно указаниям, который получал через мессенджер.

Полиция обращает внимание граждан на недопустимость участия в подобных схемах. Нелегальное использование и распространение таких устройств является уголовно наказуемым деянием.