Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане

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При координации прокуратуры Астаны Управлением по противодействию киберпреступности Департамента полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана автомашина марки «КIA» под управлением гражданина Украины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В ходе осмотра переоборудованного салона автомашины установлены два мобильных аппаратных комплекса Sim-Box на 128 слотов для SIM-карт, 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi роутер.

Начато досудебное расследование по факту неправомерного использования программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства (ст. 213 УК).

Подозреваемый арестован, автомашина водворена на коммунальную стоянку. Проводятся все необходимые следственные действия, проверяется его причастность к интернет-мошенничеству.

В ходе ОРМ изъято еще 2 аппарата Sim-Box, отметили в надзорном органе.

В свете современных технологий совершение интернет-мошенничества с использованием Sim-Box устройств набирает большие обороты. Это оборудование, применяемое в целях генерации или подмены мобильных номеров и позволяющее обходить ограничения, установленные мобильными операторами. Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности.