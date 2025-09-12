Синие глаза степи

Вокруг нас
6
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Озера – не просто водоемы. Это зеркала, в которых отражаются небо и судьба степи. Они существовали веками, безмолв­но участвуя в жизни людей, птиц, зверей. Но сегодня их тишина стала зловещей. Все чаще озеро – это уже не гладь, а трещины, пыль и мертвая береговая линия.

Фото Ассоциации туризма СКО, фото автора

Что мы теряем, когда уходит вода? Если не бережем зеркало, теряем отражение. Так что однажды, глядя в степь, мы уже не увидим в ней ни неба, ни себя.

Тысячи озер разбросаны по просторам Северо-Казахстанской области – Имантау, Селеты, Шалкар, Лебяжье, Минкесер, Пестрое, Большой Тарангул… Каж­дое – будто остановившееся мгновение. Но эти мгновения исчезают. По данным ученых, за последние 20 лет площадь многих водоемов сократилась вдвое, а некоторые – почти исчезли. Озеро Шаглы, когда-то привлекавшее рыболовов и отдыхающих, сегодня лишь тень своей былой полноты. Щучье за полвека потеряло метры глубины. Молчаливое обмеление стало криком о помощи.

Да, климат меняется – это правда. Но разве только он виноват в том, что мы теряем родники жизни? Где-то расчистили берега под пашню, где-то перекачали воду на хозяйственные нужды, где-то вырубили прибрежный лес. Вроде бы понемногу, по чуть-чуть. Но вода не прощает равнодушия – она просто уходит. И уже не возвращается…

Озера – это не просто экология. Это история. Где-то здесь плавали лодки наших дедов, собирали кувшинки бабушки, катались на коньках дети. Это воспоминания, запахи, звуки, маршруты. Исчезнувшее озеро – это исчезнувшее детство целой деревни. Исчезнувшее болото – это молчание птиц, которые больше не вернутся весной. Исчезнувший берег – это потерянное «завтра», которое могло быть.

Ученые бьют тревогу. Уходит не только вода – уходит баланс. Вместе с озерами скудеет поч­ва, снижается урожайность, меняется микроклимат. Уже сейчас в Северо-Казахстанской области наблюдается недостаток питьевой воды. То, что раньше казалось далекой тревогой экологов, сегодня касается каждого. Когда вода уходит – начинает гореть земля.

Можно строить дамбы, копать скважины, запускать проекты по восстановлению озер. Но главное – изменить отношение. Перестать смот­реть на природу как на бесконечный ресурс. Озеро – это не просто запас воды. Это живое существо, которое, как и человек, требует заботы и уважения.

Северный Казахстан – это не только хлебная житница, но и территория озер, неба и ветра. Потеря водоемов – не только географическая беда, это утрата душевной опоры. Если мы хотим сохранить не только землю, но и чувство дома, нужно начинать с малого: не мусорить, не осушать, не быть равнодушными.

#СКО #вода #природа #озера

