Сирия: исламистские власти меняют школьную программу

В мире
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Министры ЕС в Дамаске выясняют, куда двигается страна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

После падения режима Асада в Сирию из-за рубежа начали массово возвращаться беженцы, но ситуация в стране остается непростой: многих сирийцев, например, насторожило, что новые власти, возглавляемые исламистами, приняли решение об изменениях в школьной программе — исходя из собственных представлений. Чтобы понять, куда двигает Сирию ее новое руководство, в страну наносят визиты представители европейских государств: так, в пятницу в Дамаске с визитом побывали министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.

Хотя в последние дни Сирия ушла с первых полос мировых СМИ, процессы, происходящие в этой стране, имеют большое значение для Ближнего Востока и важны в мировом контексте в целом.

В пятницу в Дамаск с визитом прибыли министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.

Эти две страны пополнили список государств Евросоюза, ведущих прямые переговоры с возглавившими Сирию исламистами, несмотря на то, что сыгравшая ключевую роль в свержении Асада группировка повстанцев «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) признана террористической во многих западных странах.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к созданию суверенной, стабильной и мирной Сирии. Он призвал новых правителей страны достичь соглашения с курдскими властями, контролирующими ее северо-восток.

Между тем в Сирии растет обеспокоенность тем, что новые власти, возглавляемые исламистами, без консультаций с общественностью приняли решение о внесении изменений в школьную программу.

На странице министерства образования переходного правительства в фейсбуке накануне была опубликована новая учебная программа для всех возрастных групп, в которой явно прослеживается уклон в исламизм —например, слова «защита нации» заменены на «защиту Аллаха».

Упоминания о богах, которым поклонялись в Сирии до ислама, а также изображения их статуй также исключаются из программы.

Из курса естественных наук предлагается исключить теорию эволюции и Большого взрыва.

Помимо этого, из программы собираются исключить любые ссылки на эпоху правления клана Асадов. В частности, из курса арабского языка убрали изучение стихотворений, прославляющих Башара Асада и его отца Хафеза.

Министр образования Назир аль-Кадри попытался преуменьшить значение этого шага, заявив, что учебная программа практически не изменилась и будет оставаться в силе до тех пор, пока не будут созданы специализированные комитеты для ее окончательного пересмотра и утверждения.

Некоторые сирийцы приветствовали изменения, но среди гражданских активистов, вернувшихся в Сирию впервые за многие годы, растет тревога.

Они опасаются, что это сигнал к тому, что голос общественности не будет приниматься в расчет при становлении страны под новым руководством, несмотря на то, что оно анонсировало проведение Конференции национального диалога.

В рамках этой инициативы переходное правительство обещает провести встречи с самыми разными общинами и социальными группами, проживающими в Сирии, — от курдов и христиан до художников и интеллектуалов, чтобы создать новую Сирию с участием всех слоев общества.

Но активисты заявляют, что односторонние изменения в школьной программе идут вразрез с обещаниями. В Сирии уже звучат призывы к протестам перед началом нового школьного семестра.

#школы #Сирия #образования

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