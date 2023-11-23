"Ситуация изменилась в корне" – премьер о бытовом насилии в Казахстане

Правительство, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как он отметил, Казахстан стал первой страной в СНГ, где приняли закон о профилактике бытового насилия

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках брифинга для представителей СМИ после заседания Сената премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах по усилению ответственности за преступления в сфере семейно-бытовых отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Как отметил премьер, Закон «О профилактике бытового насилия» в РК был принят еще в 2009 году. Причем Казахстан стал первой страной в СНГ, где приняли такой закон. В последующие годы в законодательство неоднократно вносились изменения в сторону усиления ответственности.

«Последние изменения были внесены буквально недавно. В частности, продлен срок ареста до 15 суток, а при повторном нарушении – до 25 суток. Кроме того, исключена возможность повторного примирения и ужесточены санкции за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью в результате бытового насилия с 3 до 6 лет», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он добавил, что нормы, которые были приняты ранее, дают свой результат. Так, за 4 последних месяца количество «домашних тиранов», привлеченных к ответственности, возросло. Если по итогам 2 квартала это было 7 тыс. человек, то по итогам 3 квартала - уже 27 тыс. человек.

«Согласно изменениям законодательства, теперь не требуется обязательного заявления потерпевшей стороны. Достаточно показаний свидетелей или записей с видеокамер. Зачастую потерпевшая сторона либо не пишет заявление, либо отзывает его. Теперь эта ситуация изменилась в корне. Мы видим позитивную динамику по статистике правоохранительных органов», — отметил премьер-министр.

Касаетельно лично самого, то, по его словам, он не приемлет какого-либо насилия в отношении женщин.

«Тем более сам воспитываю дочерей, и я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности в нашей стране», — добавил Смаилов.

#Смаилов #закон #насилие #премьер #ситуация #быт

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