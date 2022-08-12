Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 643 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 375,

- в Алматы – 191,

- в Шымкенте – 13,

- в Акмолинской области – 128,

- в Актюбинской области – 57,

- в Алматинской области – 13,

- в Жетысуской области - 32,

- в Атырауской области – 38,

- в Восточно-Казахстанской области – 44,

- в Абайской области - 28,

- в Жамбылской области – 33,

- в Западно-Казахстанской области – 105,

- в Карагандинской области – 196,

- в Улытауской области - 14,

- в Костанайской области – 104,

- в Кызылординской области – 34,

- в Мангистауской области – 43,

- в Павлодарской области – 113,

- в Северо-Казахстанской области – 68,

- в Туркестанской области – 14.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 374 277 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 336 456.