Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 12 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 643 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 375,
- в Алматы – 191,
- в Шымкенте – 13,
- в Акмолинской области – 128,
- в Актюбинской области – 57,
- в Алматинской области – 13,
- в Жетысуской области - 32,
- в Атырауской области – 38,
- в Восточно-Казахстанской области – 44,
- в Абайской области - 28,
- в Жамбылской области – 33,
- в Западно-Казахстанской области – 105,
- в Карагандинской области – 196,
- в Улытауской области - 14,
- в Костанайской области – 104,
- в Кызылординской области – 34,
- в Мангистауской области – 43,
- в Павлодарской области – 113,
- в Северо-Казахстанской области – 68,
- в Туркестанской области – 14.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 374 277 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 336 456.