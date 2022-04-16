Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 16 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 4,
- в городе Алматы – 9,
- в Алматинской области – 1,
- в Восточно-Казахстанской области – 4,
- в Костанайской области – 1,
- в Павлодарской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 375 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 790.
На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 921 человек (925 КВИ+ и 996 КВИ-), из них в стационарах находятся 141 пациент, на амбулаторном уровне – 1 780 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.