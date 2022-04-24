Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 24 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 5,

- в Шымкенте – 1,

- в Восточно-Казахстанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 457 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 13 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 988.

На 24 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 704 человека (809 КВИ+ и 895 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 615 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.