Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 мая

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 411 716 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 69 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 411 716 заболевших.

На 3 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 142 человека (995+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 147 пациентов, на амбулаторном лечении – 995 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов, на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.