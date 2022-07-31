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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 713 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 951,

- в Алматы – 532,

- в Шымкенте – 64,

- в Акмолинской области – 120,

- в Актюбинской области – 41,

- в Алматинской области – 44,

- в Жетысуской области - 100,

- в Атырауской области – 49,

- в Восточно-Казахстанской области – 27,

- в Абайской области - 35,

- в Жамбылской области – 57,

- в Западно-Казахстанской области – 42,

- в Карагандинской области – 345,

- в Улытауской области - 5,

- в Костанайской области – 66,

- в Кызылординской области – 73,

- в Мангистауской области – 24,

- в Павлодарской области – 68,

- в Северо-Казахстанской области – 43,

- в Туркестанской области – 27.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 350 180 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 310 513.

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