Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 713 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 951,
- в Алматы – 532,
- в Шымкенте – 64,
- в Акмолинской области – 120,
- в Актюбинской области – 41,
- в Алматинской области – 44,
- в Жетысуской области - 100,
- в Атырауской области – 49,
- в Восточно-Казахстанской области – 27,
- в Абайской области - 35,
- в Жамбылской области – 57,
- в Западно-Казахстанской области – 42,
- в Карагандинской области – 345,
- в Улытауской области - 5,
- в Костанайской области – 66,
- в Кызылординской области – 73,
- в Мангистауской области – 24,
- в Павлодарской области – 68,
- в Северо-Казахстанской области – 43,
- в Туркестанской области – 27.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 350 180 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 887 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 310 513.