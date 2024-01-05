Ситуацию с появлением "чужих детей" у пользователей eGov прояснили в НИТ

О некорректном oтображении сведений о детях на портале eGov в рамках проекта «Национальный фонд – детям» пожаловалась казахстанка в одном из сообществ в Facebook . Национальный оператор портала электронного правительства – АО "НИТ" (НИТ) прокомментировал ситуацию, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Автор поста была возмущена тем, что в ее личных данных на сайте eGov указаны чужие дети.

В НИТ не исключают, что в цифровых документах некоторые дети не отображаются у своих родителей, либо отображаются некорректно.

"Однако это не влияет на получение ими выплат. Это просто означает, что родственная связь между родителем и ребенком не определена в цифровых документах. Каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана, получит выплаты из Нацфонда, вне зависимости отображения данных на портале eGov", – отметили в пресс-службе НИТ.

Там же объяснили, что функция «Добавить ребенка» доступна в разделе цифровых документов. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо следовать указанным шагам:

1) Обновите мобильное приложение eGov Mobile до последней версии.

2) Зайдите в раздел "Семья" в цифровых документах и нажмите кнопку "Добавить ребенка".

3) После чего откроется сервис "Актуализации сведений о детях", в котором необходимо заполнить все поля, прикрепить свидетельство о рождении и подать заявление.

Заявления обрабатываются от 2 до 5 рабочих дней сотрудниками ЗАГС. По завершении обработки вы получите уведомление, а данные о ребенке отобразятся в цифровых документах, пояснили специалисты.