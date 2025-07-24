В Астане продолжается заседание суда по делу главы благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в столичном суде продолжились прения сторон по громкому делу общественницы Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. На протяжении двух дней свои показания дали более 30 пострадавших, перечисливших деньги в фонд. Подавляющее большинство потерпевших высказались за наказание обеих обвиняемых. В их числе и директор по маркетингу Forte Bank Антон Ким, который упомянул о подрыве репутации к сфере благотворительности среди населения.

«Каждый такой прецедент перечеркивает очень много достижений нашего общества. Государство и общественные организации прикладывают массу усилий, чтобы заслужить это доверие и признание общества, которых очень сложно добиться. Скепсиса и так много: люди не верят ни громким обещаниям, ни новым программам. Теперь каждый человек, который делал какие-то взносы, тысячу раз подумает, делать это или нет», – отметил он.

Напомним, во второй половине дня заседание проходит в закрытом режиме.

Вчера судья выслушал 21-го потерпевшего, сегодня в первой половине дня ещё 13 человек.

Блогер Олжас Садык, ранее пожертвовавший фонду «Біз біргеміз Казахстан» 83 миллиона тенге, обратился в суд с просьбой о смягчении меры пресечения для Гайни Алашбаевой и предложил перевести мать Перизат Кайрат под домашний арест.

Напомним, гособвинение запросило для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств в целях благотворительности, сроком на 10 лет.

Кроме того, в рамках судебного разбирательства по резонансному делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, свидетель Адильхан Мусин рассказал о предполагаемой схеме вывода денег из фонда BizBirgemiz Qazaqstan 2030.

Представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщила, что предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге.

А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков.

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Кроме того, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Ранее стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.