Во исполнение поручения Президента о принятии Единого документа по поддержке малого бизнеса разработан проект постановления правительства РК «Об утверждении Единой программы поддержки малого бизнеса «Іскер аймақ», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ подготовлен в соответствии с пунктом 3 статьи 94 и пунктом 5 статьи 96 Предпринимательского кодекса РК и нацелен на формирование единого, системного подхода к развитию малого предпринимательства по всей стране.

Проект постановления РК предусматривает комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов, а также инфраструктурную поддержку для реализации проектов.

Финансовая помощь субъектам малого бизнеса предоставляется через субсидирование части процентной ставки по кредитам и гарантирование займов. Эти меры направлены на снижение стоимости заёмных средств и расширение доступа к кредитным ресурсам, включая случаи, когда недостаточно залогового обеспечения.

Нефинансовая поддержка включает отраслевое онлайн-обучение, а также сервисное и информационно-аналитическое сопровождение предпринимателей, что способствует повышению их компетенций и успешной реализации проектов.

Инфраструктурная поддержка обеспечивает малому бизнесу доступ к необходимым объектам - помещениям, земельным участкам и производственным мощностям, включая инженерную, производственную, логистическую, сбытовую и туристскую инфраструктуру. Местные исполнительные органы и НПП «Атамекен» определяют виды деятельности с учётом региональной специализации, рассматривают и утверждают заявки предпринимателей, а также предоставляют инфраструктурную поддержку с последующим мониторингом результатов.

Приоритет в проекте отведён роли регионов, которые будут вовлечены в солидарную ответственность за развитие предпринимательства. Для этого местные исполнительные органы сформируют перечни приоритетных ниш с учётом социально-экономического потенциала и актуальных потребностей, что обеспечит более точную настройку мер поддержки и создаст условия для сбалансированного территориального развития.

В Программе реализована двухуровневая система кредитных лимитов, учитывающая специфику региональной экономики.

Первый уровень охватывает проекты, соответствующие региональной специализации и направленные на повышение качества жизни населения. Это технологически простые и быстро реализуемые производства с использованием местного сырья: переработка сельскохозяйственной продукции, пищевые мини-производства, пекарни, деревообработка и ремесленные виды деятельности в сельских округах, районных центрах и малых городах. На этот уровень выделяется до 70% бюджета субсидий.

Второй уровень включает проекты малого бизнеса в сфере пищевого производства, мебельных цехов и производства строительных материалов, ориентированные на формирование устойчивой производственной базы, расширение занятости и создание долгосрочного экономического эффекта в регионах. Для этого уровня предусмотрено до 30% бюджета субсидий.

Особое внимание уделено промышленным проектам в Абайской, Ұлытау, Жетісу, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. Программа охватывает все сельские территории и поддерживает проекты малого и среднего бизнеса.

Встречные обязательства МСБ включают создание новых рабочих мест: по инвестиционным проектам - одно рабочее место на каждые 100 млн тенге кредита, но не менее одного по проекту, с увеличением дохода не ниже уровня накопленной инфляции. Для проектов на пополнение оборотных средств обязательным условием является рост дохода и фонда оплаты труда не ниже уровня накопленной инфляции.

Принятие программы станет важным шагом для масштабного развития малого бизнеса, включая сельские населённые пункты и малые города, где предпринимательская активность является ключевым фактором устойчивого роста. Реализация предусмотренных мер позволит последовательно решать стратегические задачи по стимулированию локального производства и переработки сырья, с акцентом на кожевенную, молочную, ремесленную и другие приоритетные сферы.