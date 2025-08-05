На заседании Правительства и.о. директора компании «BTS Digital» Ержигит Балкыбеков презентовал пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализуется в рамках либерализации цен на социально значимые продовольственные товары и направлен на адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.

По словам Ержигита Балкыбекова, основной принцип предлагаемого механизма заключается в предоставлении возвратных кредитов предпринимательским субъектам для пополнения оборотных средств под 0,01%. Взамен торговые сети обязуются отпускать товары по альтернативным ценам ниже рыночных - только для получателей АСП.

Пилотный запуск уже состоялся в городе Акколь. До конца сентября аналогичная система заработает в Кокшетау и Павлодаре. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну, где численность получателей АСП превышает 245 тыс. человек.

Механизм реализован на базе мобильного приложения «eGov Mobile» – через сервис «Социальный кошелек». Система автоматически формирует продовольственный ваучер для каждого члена семьи, исходя из одного месячного расчетного показателя (МРП – 3 932 тенге). Например, семья из четырех человек получает ваучер на сумму около 16 тыс. тенге, которую можно использовать для получения скидок в магазинах-партнерах.

Список получателей формируется через систему «Цифровая карта семьи» и передается в «Социальный кошелек». Получатели АСП предъявляют QR-код на кассе магазина, где им предоставляется скидка на товары из перечня социально значимых – хлеб, крупы, овощи, мясо и молочные продукты. Разница между рыночной и льготной ценой списывается с ваучера, а оставшаяся сумма оплачивается покупателем.

Проект финансируется за счет стабилизационного фонда. Планируется, что 35 млрд тенге будут направлены на льготное кредитование торговых сетей, а 65 млрд тенге – на форвардный закуп продукции у отечественных фермеров и производителей. Общий размер скидки для получателей АСП может достигать 25% – за счет отказа от торговой надбавки и закупок по сниженным ценам.