Скидки на продукты через цифровые ваучеры предоставят малообеспеченным семьям

Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

На заседании Правительства и.о. директора компании «BTS Digital» Ержигит Балкыбеков презентовал пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров получателям адресной социальной помощи (АСП), передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализуется в рамках либерализации цен на социально значимые продовольственные товары и направлен на адресную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан.

По словам Ержигита Балкыбекова, основной принцип предлагаемого механизма заключается в предоставлении возвратных кредитов предпринимательским субъектам для пополнения оборотных средств под 0,01%. Взамен торговые сети обязуются отпускать товары по альтернативным ценам ниже рыночных - только для получателей АСП.

Пилотный запуск уже состоялся в городе Акколь. До конца сентября аналогичная система заработает в Кокшетау и Павлодаре. В случае успеха проект будет масштабирован на всю страну, где численность получателей АСП превышает 245 тыс. человек.

Механизм реализован на базе мобильного приложения «eGov Mobile» – через сервис «Социальный кошелек». Система автоматически формирует продовольственный ваучер для каждого члена семьи, исходя из одного месячного расчетного показателя (МРП – 3 932 тенге). Например, семья из четырех человек получает ваучер на сумму около 16 тыс. тенге, которую можно использовать для получения скидок в магазинах-партнерах.

Список получателей формируется через систему «Цифровая карта семьи» и передается в «Социальный кошелек». Получатели АСП предъявляют QR-код на кассе магазина, где им предоставляется скидка на товары из перечня социально значимых – хлеб, крупы, овощи, мясо и молочные продукты. Разница между рыночной и льготной ценой списывается с ваучера, а оставшаяся сумма оплачивается покупателем.

Проект финансируется за счет стабилизационного фонда. Планируется, что 35 млрд тенге будут направлены на льготное кредитование торговых сетей, а 65 млрд тенге – на форвардный закуп продукции у отечественных фермеров и производителей. Общий размер скидки для получателей АСП может достигать 25% – за счет отказа от торговой надбавки и закупок по сниженным ценам.

#продукты #скидки #социальные продукты

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